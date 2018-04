Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (15h55)- SMI: -1,07% à 8703 points- SLI: -1,27% à 1439 points- SPI: -1,11% à 10'304 points- Dax: -1,47% à 12'366 points- FTSE-100: -1,06% à 7346 points- CAC 40: -0,89% à 5396 points- Dow Jones: -0,48% à 23'908 points- Nasdaq Comp: -0,56% à 6968 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- CS (+3,7%)- Vifor Pharma (+1,9%)- Swisscom (-0,2%)- Richemont (-0,3%)- Nestlé (-0,4%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- Clariant (-7,3%)- Adecco (-4,1%, hors dividende)- Sika (-3,5%)- ABB (-3,1%)- Lonza (-2,7%)Mouvements notables au SPI:- Myriad (-9,7%)- Sulzer (-5,0%)- Meyer Burger (-4,8%)- Zehnder (-4,3%)- SNB (-4,3%)- ENR Russia (+11%)- Perfect Holding (+6,4%)- Investis (+3,6%)- Airesis (+2,3%)- Kuros (+1,9%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Clariant T1: chiffre d'affaires 1722 (cons. AWP: 1681) mio CHFEbitda avant exceptionnels 268 (cons. AWP: 267) mio CHFconfirme ses objectifs pour 2018CFO: accélération attendue de la croissance et de la rentabilitéinvestissements en hausse de 3 à 4% en 2018- CS T1: résultat avant impôts Groupe 1,05 mrd CHF (cons. AWP: 965 mio)ratio de fonds propres durs (CET1 B III etc.) à 12,9% (T4 12,8%)économies de coûts supplémentaires au 1er trimestre 2018 de 0,2 mrdbénéfice net de 694 (cons. AWP: 662) mio CHFproduit d'exploitation 5636 mio CHF (cons. AWP: 5505 mio)ratio de levier CET1 à 3,8% (T4 3,8%)argent nouveau dans gestion de fortune de 14,4 (T4 3,1) mrd CHFrésultat avant impôts ajusté 1,2 (889 mio) mrd CHFcoûts de restructuration de 133 (119) mio CHFbénéfice avant impôts Swiss UB 563 (404 ) mio CHFbénéfice avant impôts IWM 484 (291) mio CHFbénéfice avant impôts Asie Pacifique 234 (147) mio CHFbénéfice avant impôts Global Markets 295 (317) mio CHFbénéfice avant impôts IBCM 59 (149) mio CHFactifs sous gestion 1379,9 mrd CHF (à fin 2017: 1376 mrd)s'attend à une phase de volatilité plus importante sur les marchésCFO: la banque de défaisance subira comme prévu des pertes en 2018 et 2019CEO: objectif 2018 de la SUB atteint grâce à de nouvelles économiesCEO: la demande pour la banque d'investissement est "très solide"SPI:- Swissbilling, filiale de Cembra Money Bank, gagne Postfinance comme cliente- Tamedia met fin à la collaboration avec Publicitas- Orior détient 88,93% de toutes les actions nominatives de Thurella- Bell acquiert le spécialiste vaudois des produits frais Sylvain & COPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Merck songe à agrandir son site de Corsier-sur-Vevey- L'hôpital fribourgeois boucle 2017 sur un déficit de 14,6 mio CHF- Le Club Med en Suisse a voyagé conformément à ses objectifs en 2017- ADC Therapeutics essuie un échec en étude clinique de phase I sur l'ADCT-502- PUBLICA: modifications des prestations acceptées- CarPostal: Stephan Bachmann vient compléter le comité d'experts- Aduno: retrait du CEO Huldi, le CFO Auerbach reprend le poste ad interimNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES17:00 BC de Saint-Gall: as, g., Saint-Gall17:30 SFS: as, g., WidnauPRESSE DU JOUR- Le conseil d'administration d'EFG prévoit de nouvelles acquisitions en 2019Finanz und WirtschaftDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 15h55)- euro/franc: 1,1985- dollar/franc: 0,9832- future Conf: -7 pb à 158,22% (mardi: -21 pb à 158,29%)- taux au comptant: 0,179% (mardi: 0,149%)- L'indicateur CS CFA plonge en avril à 7,2 points (16,7 points en mars)- Allemagne: la prévision de croissance abaissée à 2,3% cette année- France: le moral des ménages en légère hausse en avril (Insee)baisse du nombre de chômeurs au 1er trimestre 2018stabilisation du nombre de demandeurs d'emploi, petite activitécomprise93 millionsDIVERSaujourd'hui:Suisse:- SA: une commission exige plus de souplesse sur la forme authentique- La révision du Tarmed ne sera présentée qu'à la fin de l'année- Partenariat social: une commission veut étendre le champ d'application des CCT- Hôtellerie-restauration: Gastrosuisse note un rebond en 2017- Banques amendées: une commission planche sur un "compromis"- Services financiers: une commission temporise sur les banques coopératives- Nombreuses lacunes dans les emballages de denrées alimentaires- Impôt anticipé: une commission plus généreuse avec les contribuables oublieux- Le nombre d'offres d'emploi continue de progresser ( Michael Page)- Le financement des caisses de pension s'est détérioré au premier trimestreinternational:- Brexit: la Suisse s'adapte à la phase de transition entre Londres et l'UE- Aluminium: les sanctions contre Rusal donnent des sueurs au marché- Le salon auto de Pékin ouvre, les 4x4 urbains et l'électrique en vedettes- Trump et Macron évoquent un nouvel accord avec l'Iranplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 18 mai- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Ceva (au 2e trimestre 2018)Polyphor (au 2e trimestre 2018)Swissport (reportée à une date indéterminée)- prochaines décotations sur SIX:Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- Adecco (2,50 CHF)- Vetropack (45,00 CHF)26.04:- Banque Profil de Gestion (0,1198 CHF)- Edmond de Rothschild (835,00 CHF)- Feintool (2,00 CHF)- Swiss Life (13,50 CHF)- U-blox (2,25 CHF)27.04:- Bachem (2,75 CHF)- BC de Bâle (3,10 CHF)- Credit Suisse (0,25 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)- SFS (1,90 CHF)30.04:- BC du Jura (1,85 CHF)- BC vaudoise (33,00 CHF)- Comet (1,50 CHF)- GAM (0,65 CHF)02.05:- Bâloise (5,60 CHF)- EFG (0,25 CHF)- BC de Glaris (0,90 CHF)- KTM (0,03 EUR)- BNS (15,00 CHF)03.05:- Starrag (1,50 CHF)04.05:- Cham Group (6,00 CHF)- SPS (3,80 CHF)07.05:- BC de Genève (2,90 CHF)- BFW Liegenschaften (1,40 CHF)- Plazza (4,00 CHF)- UBS (0,65 CHF)08.05:- Hochdorf (4,00 CHF)- Interroll (16,50 CHF)- Lindt (930/93,00 CHF)- Lonza (2,75 CHF)- Metall Zug (70 CHF)- Swissquote (0,90 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)09.05:- Vaudoise (12,00 CHF)11.05:- Kühne+Nagel (5,75 CHF)- LafargeHolcim (2,00 CHF)- Orell Füssli (4,00 CHF)- Panalpina (3,75 CHF)- Pargesa (2,50 CHF)14.05:- Galenica (1,65 CHF)- LLB (2,00 CHF)- Partners Group (19,00 CHF)15.05:- Dufry (3,75 CHF)16.05:- Jungfraubahn (2,40 CHF)17.05:- Valartis (0,20 CHF)- Vifor (2,00 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)- BC du Valais (3,15 CHF)22.5:- VAT Group (4,00 CHF)23.05:- BKW (1,80 CHF)- Edisun Power (0,60 CHF)24.05:- Burkhalter (5,00 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)- Warteck (70,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Baumgartner (12,00 CHF)- Poenina (1,60 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR20.06:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Geberit: Blackrock relève sa participation à 5,09%- Galenica: Norges Bank abaisse sa participation à 2,87%- Partners Group: Morgan Stanley détient des positions d'achat de 15,8%- Flughafen Zürich: BlackRock détient une participation de 3,03%- Temenos: Norges Bank abaisse sa participation à 2,49%- Adecco: BlackRock relève sa participation à 5,09%sur BX Berne eXchange:- rasrp(AWP / 25.04.2018 16h29)