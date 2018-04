Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (16h00)- SMI: +0,71% à 8803 points- SLI: +0,80% à 1457 points- SPI: +0,81% à 10'434 points- Dax: +0,02% à 12'425 points- FTSE-100: +0,13% à 7389 points- CAC 40: +0,43% à 5437 points- Dow Jones: +0,49% à 24'202 points- Nasdaq Comp: +0,94% à 7069 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- Partners Group (+2,2%)- Lonza (+1,8%)- Julius Bär (+1,7%)- Vifor Pharam (+1,7%)- Sika (+1,6%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- Swiss Life (-3,2%; Ex-Dividende)- Roche (-0,3%)- Swiss Re (+0,1%)- Kühne+Nagel (+0,2%)- Geberit (+0,4%)Mouvements notables au SPI:- Valartis (+11%)- Edisun (+7,8%)- Adval Tech (+6,1%)- CPH (+4,2%)- Tornos (+4,1%)- Asmallworld (-29%)- Perfect Holding (-12%)- SNB (-6,4%)- Myriad (-3,9%)- Ci Com (-3,3%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- ABB Suisse nomme Robert Itschner au poste de directeur général- Swisscom et Accenture coopèrent dans le domaine des services numériques- Roche T1: chiffre d'affaires 13,58 mrd CHF (cons. AWP: 13,28 mrd)chiffre d'affaires Pharma 10,67 (cons. AWP: 10,40) mrd CHFchiffre d'affaires Ocrevus 479 mio CHF (T4: 369 mio; T3: 308 mio)chiffre d'affaires Tecentriq 139 mio CHF (T4: 132 mio, T3: 118 mio)chiffre d'affaires Rituxan 1,71 mrd CHF (T4: 1,77 mrd; T3: 1,78 mrd)chiffre d'affaires Diagnostics 2,91 mrd CHF (cons. AWP: 2,90 mrd)2018: objectif de ventes relevéBPA de base hors réforme fiscale US toujours au niveau des ventespoursuite de la croissance pour le BPA de base avec la réforme USCEO: toujours à l'affut d'acquisitions complémentaires- Roche: Chugai dépose une demande d'extension d'homologation pour l'Hemlibra- Schindler T1: chiffre d'affaires 2473 mio CHF (cons. AWP 2391 mio)entrées de commandes 2822 mio CHF (cons. AWP: 2741 mio)Ebit 281 mio CHF (cons. AWP: 279 mio)bénéfice net 208 mio CHF (cons. AWP: 206 mio)2018: objectif de croissance de 3 à 5% en ML confirméCEO: vise toujours une amélioration de la marge annuellecroissance plus forte que le marchéSPI:- Asmallworld: le Bafin met en garde contre des recommandations d'achat du titrele Bafin entame une enquête sur une manipulation du marchén'avons rien à voir et ne pouvons stopper la campagne- GAM: pas de surprise en assemblée générale- MCH quitte le rôle d'exploitant de Beaulieu pour devenir locataire- Tornos décroche de gros contrats de fournisseurs de l'industrie automobile- Aevis: quatre journalistes tessinois devant la justice- BNS T1: résultat -6,8 (7,9) mrd CHFperte de 0,2 mrd CHF (+2,2 mrd) sur la valeur du stock d'orrésultat sur les positions en devises étrangères -7,0 (5,3) mrd CHF- Molecular Partners T1: liquidités 129,5 mio CHF (fin 2017: 141,1 mio)recettes totales 9,5 (3,1) mio CHF2018: combustion de liquidités entre 50 et 60 mio CHF- Straumann T1: chiffre d'affaires 324 mio CHF (consensus AWP: 321 mio)2018: marge Ebit attendue stable en raison des investissementsdépenses attendues à hauteur de 50-60 mio CHF- Meyer Burger décroche une commande pour 16 mio CHF en Asie- Bell détient 76,75% de Hügli après l'échéance du délai de l'offre- Bucher T1: entrées de commandes 748 mio CHF (cons. AWP 700 mio CHF)chiffre d'affaires 721 mio CHF (cons. AWP: 731 mio)2018: croissance visée des revenus et des gains- Asmallworld: contrat en vue de l'achat d'une communauté de voyage de luxePME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- La PME vaudoise Epsitec se fait voler des données de 35'000 clients- Les ventes de lunettes de Fielmann grippées au 1er trimestre- CFF Cargo: pression parlementaire pour suspendre la restructuration- Ringier et Admeira mettent fin à leurs relations d'affaires avec Publicitas- L'heure de la reprise a sonné pour le Beau-Rivage Genève,qui a poussé les murs- Avaloq prend une participation dans Metaco- Lalique veut être coté à SIX Swiss Exchange- Swiss T1: Ebit 106 (35) mio CHFNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES16:00 BC vaudoise: as, g., Lausanne16:00 Elma: as, g., Wetzikon17:00 Zwahlen et Mayr: as, g., Aigle18:00 BC de Bâle: as, g., Bâle18:30 BC du Jura: as, g., DelémontPRESSE DU JOUR- Le relâchement du franc face à l'euro montre que la BNS a réussi son pariLe Temps- Zurich envisage de vendre des activités assurance-vie en MalaisieReuters et Bloomberg- Suisse/UE: la perception de l'accord-cadre a changé (Cassis)La Liberté et Le Temps- Remaniements au sein des marques de RichemontLe Temps et ATSDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESaujourd'hui:(à 16h00)- euro/franc: 1,1980- dollar/franc: 0,9845- future Conf: +28 pb à 158,44% (mercredi: -15 pb à 158,16%)- taux au comptant: 0,162% (mercredi: 0,179%)- BAK Economics prévoit une croissance moyenne de 2% en 2018-2019- USA: inscriptions hebdomadaires au chômage au plus bas depuis 1969 à 209'000- Zone euro: la BCE maintient ses taux directeurs au plus basconstate une "modération" dans la croissance en zone euros'inquiète d'une aggravation des "menaces protectionnistes"- Italie: croissance de 1,5% en 2018, 1,4% en 2019 et 1,3% en 2020- Allemagne: les consommateurs moins optimistes (GfK)- Espagne: hausse du chômage au 1T à 16,7% (INE)le déficit public recule au 1T à 0,37% du PIBDIVERSaujourd'hui:Suisse:- Les banques priées de repenser la sous-traitance en pleine affaire Raiffeisen- Promotion économique: baisse "spectaculaire" du chômage dans le canton de Vaud- Suisse-Bulgarie: Ueli Maurer s'exprime à Sofia sur les risques de la Fintech- Environnement: onze milliards pour la protection de l'environnement en 2016- Charge fiscale: la pression reste minime en Suisse en comparaisoninternationale- L'initiative "Monnaie pleine" n'écarte pas les risques financiers, selon le CPPlus de 130 parlementaires rejettent l'initiative "Monnaie pleine"- TVA: le Conseil fédéral ne veut pas de forfaits moins taxés- Un locataire sur quatre ne peut se permettre de déménager- La Comco décèle des cartels de soumission en Basse-Engadine- Swiss perçu comme l'employeur le plus attrayant de Suisseinternational:- Dette grecque: Juncker appelle les pays de zone euro à tenirleurs engagements- Berlin pense que Trump va imposer à l'UE ses taxes douanièresplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 18 mai- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Ceva (au 2e trimestre 2018)Polyphor (au 2e trimestre 2018)Swissport (reportée à une date indéterminée)- prochaines décotations sur SIX:Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- Banque Profil de Gestion (0,1198 CHF)- Edmond de Rothschild (835,00 CHF)- Feintool (2,00 CHF)- Swiss Life (13,50 CHF)- U-blox (2,25 CHF)27.04:- Bachem (2,75 CHF)- BC de Bâle (3,10 CHF)- Credit Suisse (0,25 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)- SFS (1,90 CHF)30.04:- BC du Jura (1,85 CHF)- BC vaudoise (33,00 CHF)- Comet (1,50 CHF)- GAM (0,65 CHF)02.05:- Bâloise (5,60 CHF)- EFG (0,25 CHF)- BC de Glaris (0,90 CHF)- KTM (0,03 EUR)- BNS (15,00 CHF)03.05:- Starrag (1,50 CHF)04.05:- Cham Group (6,00 CHF)- SPS (3,80 CHF)07.05:- BC de Genève (2,90 CHF)- BFW Liegenschaften (1,40 CHF)- Plazza (4,00 CHF)- UBS (0,65 CHF)08.05:- Hochdorf (4,00 CHF)- Interroll (16,50 CHF)- Lindt (930/93,00 CHF)- Lonza (2,75 CHF)- Metall Zug (70 CHF)- Swissquote (0,90 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)09.05:- Vaudoise (12,00 CHF)11.05:- Kühne+Nagel (5,75 CHF)- LafargeHolcim (2,00 CHF)- Orell Füssli (4,00 CHF)- Panalpina (3,75 CHF)- Pargesa (2,50 CHF)14.05:- Galenica (1,65 CHF)- LLB (2,00 CHF)- Partners Group (19,00 CHF)15.05:- Dufry (3,75 CHF)16.05:- Jungfraubahn (2,40 CHF)17.05:- Valartis (0,20 CHF)- Vifor (2,00 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)- BC du Valais (3,15 CHF)22.5:- VAT Group (4,00 CHF)23.05:- BKW (1,80 CHF)- Calida (0,80 CHF)- Edisun Power (0,60 CHF)- Phoenix Mecano (16,00 CHF)24.05:- Burkhalter (5,00 CHF)- BC bernoise (6,60 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)- Warteck (70,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Baumgartner (12,00 CHF)- Poenina (1,60 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR19.0:- Groupe Minoteries (7,00 CHF)20.06:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- MCH lève 100 millions de francs à 1,875%, échéance 2023- Bauwerke Boen lève 80 mio CHF à 1,875%ANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Temenos annonce une participation propre de 1,276%/4,85%- Alpiq: Martin Ebner détient 3,19%sur BX Berne eXchange:- ras