Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (16h00)- SMI: -0,10% à 8826 points- SLI: -0,05% à 1461 points- SPI: -0,05% à 10'466 points- Dax: +0,68% à 12'586 points- FTSE-100: +0,70% à 7474 points- CAC 40: +0,39% à 5475 points- Dow Jones: -0,02% à 24'316 points- Nasdaq Comp: +0,35% à 7143 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- Logitech (+1,2%)- Dufry (+1,0%)- Aryzta (+0,9%)- Swatch (+0,8%)- Givaudan (+0,7%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- CS (-1,2%)- UBS (-0,8%)- Julius Bär (-0,6%)- ABB (-0,5%)- Swisscom (-0,3%)Mouvements notables au SPI:- The Native (-14%)- Ci Com (-6,4%)- Arundel (-4,3%)- Hochdorf (-3,8%)- BC de Bâle (hors dividende)- Asmallworld (+13%)- Edisun (+5,6%)- Straumann (+4,3%)- Kudelski (+4,1%)- Meyer Burger (+3,9%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Roche: le CHMP recommande une extension de Perjeta comme adjuvan- Nestlé voit ses ventes en Allemagne plombées par le différend avec EdekaSPI:- BNS: les actionnaires rejettent les propositions dissidentes- Cham Group désigne JLL pour estimer la valeur de son portefeuille immobilier- Asmallworld se réserve le droit de prendre des mesures juridiques- Spice Private Equity a récupéré 0,06% de son capital-actions- Leonteq lancera dès le 1er mai ses activités au Japon- Basilea nomme un nouveau CTO et une nouvelle responsable qualité- EFG: l'argent nouveau net croît dans la fourchette de 3-6% cette annéeAuM à 143 mrd CHF actuellement contre 142 mrd fin 2017- Cembra Money Bank nomme Niklaus Mannhart directeur des opérations (COO)- Dormakaba rachète des affaires dans le secteur PAS en Chine- CFT T1: chiffre d'affaires 229,6 (213,4) mio CHF- Meyer Burger conclut un accord de coopération avec Mondragon Assembly- Airesis 2017: ventes Le Coq Sportif 117,5 (108,5) mio EURrésultat Le Coq Sportif 0,6 (-12,6) mio EURchiffre d'affaires du groupe 140,1 mio CHF (+9,2%)résultat groupe -2,8 (-14,7) mio CHFPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Les actionnaires de l'ats et de Keystone acceptent la fusion- Aebi Schmidt: nouvel administrateur, le CEO Barend Fruithof détient 8%- Rapid: le président cédera son poste en 2019- Granovit désigne Andreas Fischer au poste de CEO- AZ Medien met aussi fin à sa collaboration avec Publicitas- Raiffeisen: neuf administrateurs vont se retirer d'ici 2020- Helsana Assurances complémentaires dans le viseur des autorités- Polyphor lance son IPO à la Bourse suisseprix d'émission fixé entre 30 et 40 CHF par titrevise un produit brut de 100 à 150 mio CHF pour son IPOCEO: pas exclu de conclure un partenariat sur le balixafortideNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES17:30 VP Bank: as, g., Vaduz18:00 BC de Glaris: as, g., NäfelsPRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 15h55)- euro/franc: 1,1958- dollar/franc: 0,9894- future Conf: +36 pb à 158,99% (jeudi: +47 pb à 158,63%)- taux au comptant: 0,123% (jeudi: 0,162%)- BNS Jordan: le franc est toujours surévaluéle système bancaire est nettement plus résistant qu'il y a 10 ans- USA: la croissance reste soutenue à 2,3% au 1T en rythme annuel(1ère estimation)- Zone euro: la confiance économique stagne en avril- Allemagne: taux de chômage stable à son plus bas historique en avril, à 5,3%- France: consommation des ménages en biens quasi-stable en mars (Insee)les prix à la consommation en hausse de 1,6% en avril sur un anla croissance a ralenti au premier trimestre pour atteindre 0,3%- Espagne: l'inflation ralentit légèrement en avril à 1,1% (provisoire)la croissance du PIB se maintient à 0,7% au 1er trimestrele budget prévoit un excédent en 2021- GB: la croissance freine sévèrement à 0,1% au premier trimestre- Japon: nouvelle hausse de la production industrielle en marsle chômage stable en mars, à 2,5% de la population activeBoJ: statu quo et prévisions d'inflation légèrement ajustées- Russie: la banque centrale maintient son taux directeur à 7,25% aprèshuit baisses de suiteDIVERSaujourd'hui:Suisse:- Schneider-Ammann: l'agriculture en point de mire du ministre en fin de mandat- Votations fédérales: loi sur les jeux d'argent rejetée à 53% (sondage Tamedia)international:- La zone euro se fixe deux mois pour s'entendre sur la dette grecque- L'UE bannit des néonicotinoïdes pour sauver les abeilles- Les deux Corées s'engagent pour la dénucléarisation lors d'unsommet historiqueplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 18 mai- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Polyphor (le ou autour du 15 mai)Ceva (au 2e trimestre 2018)Swissport (reportée à une date indéterminée)- prochaines décotations sur SIX:Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- Bachem (2,75 CHF)- BC de Bâle (3,10 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)- SFS (1,90 CHF)plus tard:30.04:- BC du Jura (1,85 CHF)- BC vaudoise (33,00 CHF)- Comet (1,50 CHF)- GAM (0,65 CHF)02.05:- Bâloise (5,60 CHF)- EFG (0,25 CHF)- BC de Glaris (0,90 CHF)- KTM (0,03 EUR)- BNS (15,00 CHF)03.05:- Starrag (1,50 CHF)04.05:- Cham Group (6,00 CHF)- Credit Suisse (0,25 CHF)- SPS (3,80 CHF)07.05:- BC de Genève (2,90 CHF)- BFW Liegenschaften (1,40 CHF)- Plazza (4,00 CHF)- UBS (0,65 CHF)08.05:- Hochdorf (4,00 CHF)- Interroll (16,50 CHF)- Lindt (930/93,00 CHF)- Lonza (2,75 CHF)- Metall Zug (70 CHF)- Swissquote (0,90 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)09.05:- Vaudoise (12,00 CHF)11.05:- Kühne+Nagel (5,75 CHF)- LafargeHolcim (2,00 CHF)- Orell Füssli (4,00 CHF)- Panalpina (3,75 CHF)- Pargesa (2,50 CHF)14.05:- Galenica (1,65 CHF)- LLB (2,00 CHF)- Partners Group (19,00 CHF)15.05:- Dufry (3,75 CHF)16.05:- Jungfraubahn (2,40 CHF)17.05:- Valartis (0,20 CHF)- Vifor (2,00 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)- BC du Valais (3,15 CHF)22.5:- VAT Group (4,00 CHF)23.05:- BKW (1,80 CHF)- Calida (0,80 CHF)- Edisun Power (0,60 CHF)- Phoenix Mecano (16,00 CHF)24.05:- Burkhalter (5,00 CHF)- BC bernoise (6,60 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)- Warteck (70,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Baumgartner (12,00 CHF)- Poenina (1,60 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR19.0:- Groupe Minoteries (7,00 CHF)20.06:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- Raiffeisen Suisse place un additionnal-Tier-1 de 400 millions de francsANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Valiant: UBS Fund Management étend sa participation à 5,001%- Rieter: Credit Suisse Funds franchit un seuil d'annonce, à 3,12%- Georg Fischer: Norges Bank franchit un seuil pour détenir 3,4%- Geberit: BlackRock étend son emprise à 5,08%- GAM: Credit Suisse Funds étoffe sa participation 3,03%- Adecco: Silchester détient 3,07%, BlackRock 4,91%- Aryzta: JO Hambro réduit son engagement à 2,87%sur BX Berne eXchange:- rasbuc/rp(AWP / 27.04.2018 16h29)