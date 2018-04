Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (16h00)- SMI: +0,48% à 8885 points- SLI: +0,36% à 1468 points- SPI: +0,39% à 10'527 points- Dax: +0,02% à 12'527 points- FTSE-100: +0,15% à 7514 points- CAC 40: +0,29% à 5499 points- Dow Jones: +0,64% à 24'468 points- Nasdaq Comp: +0,48% à 7154 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- Kühne+Nagel (+1,1%)- Swatch (+1,0%)- Adecco (+0,9%)- Swisscom (+0,9%)- Julius Bär (+0,7%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- Aryzta (-5,3%)- Clariant (-1,8%)- Sika (-1,0%)- Logitech (-0,4%)- Bâloise (-0,3%)Mouvements notables au SPI:- CPH (+6,1%)- Bachem (+3,6%)- Oerlikon (+2,9%)- Leclanché (+2,6%)- Vetropack (+2,5%)- VZ Holding (+2,4%)- SNB (-9,8%)- Asmallworld (-5,3%)- GAM (-3,4%; hors dividende)- CiCom (-3,4%)- BCV (-3,0%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Nestlé Purina prend le contrôle du britannique Tails.com- Zurich Insurance améliore son taux de solvabilité en 2017- Bâloise améliore son taux de solvabilité en 2017SPI:- DKSH étend son partenariat au Vietnam pour son client Stepan- Helvetia améliore sa situation sur le plan de la solvabilité- Kuros 2017: perte nette 16,5 (19,7) mio CHFliquidités de 17,0 mio CHF à fin décembre2018: l'objectif est la réorientation vers l'orthobiologieen préparation pour la phase II du candidat KUR-113- Addex 2017: perte nette 3,3 (3,1) mio CHFliquidités de 2,6 mio CHF à fin décembre- EPH 2017: résultat net -10,9 (-70,5) mio USDPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Clinica Luganese Moncucco a passé les 100 millions de recettes en 2017- Aluminium-Laufen à nouveau dans les chiffres rouges en 2017- ZO Medien avec des recettes en baisse et un bénéfice amélioré- Syz nomme Sédar Piller à la tête du bureau zurichois pour gérants indépendants- Rheintal Medien voit son bénéfice reculer en 2017- Polyphor revendique des résultats positifs pour Balixafortide- Mövenpick vend ses hôtels au groupe français AccorNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES18:00 LumX: résultats 201718:00 The Native: résultats 201719:00 Eastern Property: résultats 2017- Europa Forum 2018: Suisse-EU à la croisée des chemins?, LucernePRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 16h00)- euro/franc: 1,1971- dollar/franc: 0,9917- future Conf: +2 pb à 158,95% (vendredi: +32 pb à 158,98%)- taux au comptant: 0,120% (vendredi: 0,123%)- BNS: total avoirs à vue en CHF semaine au 27.04 à 575,2 mrd CHFle total des avoirs à vue en CHF semaine au 27.04 baisse de 0,2 mrd CHF- KOF: le baromètre conjoncturel avril à 105,3 points (sondage AWP 105,2-107,5)- USA: l'inflation sur un an atteint la cible des 2% de la Fed en mars (PCE)les dépenses progressent plus vite (+0,4%) que les revenus (+0,3%)en marsles promesses de ventes de logements augmentent moins qu'attendu en mars- Zone euro: décélération des crédits au secteur privé en mars, à 3,0% (BCE)- Allemagne: l'inflation stable en avril, à 1,6% sur un an (provisoire)- Portugal: chômage au plus bas depuis 14 ans, à 7,4% en mars (provisoire)- Italie: inflation en hausse de 0,5% sur un an en avril- France/logement neuf: les permis de construire en baisse de 1,6% de janvier àà marsles mises en chantier en recul de 3,4% de janvier à mars- Chine: l'activité manufacturière ralentit légèrement en avrilDIVERSaujourd'hui:Suisse:- Travail.Suisse s'engage pour une réelle égalité salariale- Des éditeurs veulent créer une nouvelle société publicitaire- Assurances sociales: Suisses en faveur de la surveillance des assurésinternational:- Marché du travail: deux milliards de personnes dans l'économie informelle- Commerce: les Européens redoutent des sanctions américaines sur l'acier- Zone euro: frais de supervision facturés aux banques relevés en 2018 (BCE)- Brexit: Michel Barnier avertit du "risque" lié à la question irlandaiseplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 18 mai- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai supplémentaire du 3 au 17 mai)- prochaine cotation sur SIX:Ceva (1er jour de négoce prévu le 4 mai)Polyphor (1er jour de négoce prévu le 15 mai)Lalique (en juin, passe de BX à SIX)- prochaines décotations sur SIX:Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- BC du Jura (1,85 CHF)- BC vaudoise (33,00 CHF)- Comet (1,50 CHF)- GAM (0,65 CHF)02.05:- Bâloise (5,60 CHF)- EFG (0,25 CHF)- BC de Glaris (0,90 CHF)- KTM (0,03 EUR)- BNS (15,00 CHF)03.05:- Starrag (1,50 CHF)04.05:- Cham Group (6,00 CHF)- Credit Suisse (0,25 CHF)- SPS (3,80 CHF)07.05:- BC de Genève (2,90 CHF)- BFW Liegenschaften (1,40 CHF)- Plazza (4,00 CHF)- UBS (0,65 CHF)08.05:- Hochdorf (4,00 CHF)- Interroll (16,50 CHF)- Lindt (930/93,00 CHF)- Lonza (2,75 CHF)- Metall Zug (70 CHF)- Swissquote (0,90 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)09.05:- Vaudoise (12,00 CHF)11.05:- Kühne+Nagel (5,75 CHF)- LafargeHolcim (2,00 CHF)- Orell Füssli (4,00 CHF)- Panalpina (3,75 CHF)- Pargesa (2,50 CHF)14.05:- Galenica (1,65 CHF)- LLB (2,00 CHF)- Partners Group (19,00 CHF)15.05:- Dufry (3,75 CHF)16.05:- Jungfraubahn (2,40 CHF)17.05:- Castle Private (1,00 CHF)- Valartis (0,20 CHF)- Vifor (2,00 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)- BC du Valais (3,15 CHF)22.5:- Adval Tech (4,00 CHF)- VAT Group (4,00 CHF)23.05:- BKW (1,80 CHF)- Calida (0,80 CHF)- Edisun Power (0,60 CHF)- Phoenix Mecano (16,00 CHF)24.05:- BC bernoise (6,60 CHF)- Burkhalter (5,00 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)- Warteck (70,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Baumgartner (12,00 CHF)- Financière Tradition (5,00 CHF)- Poenina (1,60 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)11.6:- Hypo Lenzburg (dividende extra. 40 CHFremboursement de valeur nominale)12.06:- AMS (0,33 EUR)19.0:- Groupe Minoteries (7,00 CHF)20.06:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- La ZKB rouvre le 0,25%/2025 à hauteur de 115 mio CHFANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Gurit: Credit Suisse Funds annonce une participation de 3,05%- Sonova: les héritiers d'Andreas Rihs passent sous le seuil de 3%- Flughafen Zürich: BlackRock remonte à 3,19%sur BX Berne eXchange:- rasbuc(AWP / 30.04.2018 16h29)