Principales informations de la mi-journée

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (13h53)- SMI: -0,02% à 8884 points- SLI: +0,03% à 1468 points- SPI: +0,04% à 10'529 points- Dax: +1,13% à 12'754 points- FTSE-100: +0,38% à 7549 points- CAC 40: +0,10% à 5525 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- Aryzta (+4,2%)- Sonova (+1,3%)- Roche (+1,2%)- Schindler (+1,2%)- Geberit (+0,9%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- Swisscom (-3,0%)- Bâloise (-2,0%, ex Div.)- Nestlé (-0,9%)- UBS (-0,7%)- Swiss Re (-0,6%)Mouvements notables au SPI:- BVZ (+3,1%)- Romande Energie (+3,0%)- Comet (+3,0%)- Orascom (+2,9%)- Oerlikon (+2,0%)- Edisun (-6,8%)- SNB (-6,8%)- Valartis (-3,5%)- Walliser Kantonalbank (-3,4%)- Schmolz+Bickenbach (-3,0%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Nestlé règle le litige commercial avec Coop et le groupement AgeCore- Swiss Re étend ses activités en Afrique du Sud- Clariant remporte une commande en Chine- Swisscom T1: ventes 2885 mio CHF (consensus AWP: 2830 mio)Ebitda 1058 mio CHF (consensus AWP: 1055 mio)bénéfice net 379 mio CHF (consensus AWP: 373 mio)repli du chiffre d'affaires de 1,8% en Suisse77 postes supprimés au T1 - objectif 2018 700 postes2018: confirme chiffre d'affaires ciblé d'environ 11,6 mrd CHFconfirme objectif Ebitda "d'environ 4,2 mrd CHF"dividende de 22 CHF par action toujours cibléCEO: nouvelles offres de Salt sans effets pour nous à ce jourLa branche continue d'évoluer dans un environnement difficileSPI:- Relief Therapeutics a limité ses pertes en 2017- Bell détient 77% du capital d'Hügli selon le résultat intermédiaire définitif- Kuros décroche un marquage CE pour son Magnetos Putty- Oerlikon T1: entrées de commandes 974 mio CHF (consensus AWP: 834 mio)ventes 813 mio CHF (consensus AWP: 794 mio)Ebitda 123 mio CHF (consensus AWP: 118 mio)2018: prévisions confirmées - ventes d'environ 3,2 mrd CHF attenduesPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- McDonald's Suisse réalise un chiffre d'affaires en croissance- Senioresidenz rachète une clinique à Loèche-les-Bains pour 34 mio CHF- AC Immune a creusé dans ses réserves sur les trois premiers mois de l'année- Fintech: les jeunes pousses Taxlevel und Futurae entament une coopération- Hupac s'empare de la société ERS Railways- Qino Group Holding quasiment à bout touchant avec le rachat de Qino AGNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES- rasPRESSE DU JOUR- 660 clients de HSBC dans le viseur des autorités brésiliennesGlobo- Ceva Logistics fera une offre dans le bas de la fourchetteReutersDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 13h00)- euro/franc: 1,1952- dollar/franc: 0,9959- future Conf: +4 pb à 159,16% (lundi: +19 pb à 159,12%)- taux au comptant: 0,097% (lundi: 0,120%)- PMI Suisse avril à 63,6 points (cons. AWP: 59,1 à 61,7)- Seco: indice du climat de consommation avril à 2 points (janvier: 5 points)- OFS: recettes commerce de détail mars sur un an -1,2% (nominal) +0,1% CVS- USA: dernier statu quo de la Fed avant les tours de vis monétaires- Zone euro: la croissance ralentit fortement au 1er trimestre (+0,4%)le chômage stable à 8,5% en mars, au plus bas depuis plus de 9 ansralentissement de la croissance du secteur manufacturier en avril- France: la croissance du secteur manufacturier stable en avril (Markit)le crédit à la consommation continue à progresser au 1er trimestre- Italie: le taux de chômage stable à 11% en marsle PIB a progressé de 0,3% au premier trimestre- Chine: l'activité manufacturière accélère en avril (Caixin)DIVERSaujourd'hui:Suisse:- Hausse des taux de vacance attendue sur le marché des appartements- Veto à l'exportation d'équipements de surveillance vers la Turquie- L'oligarque Roman Abramovitch devant la justice fribourgeoise- Les coûts de la nouvelle ligne ferroviaire alpine demeurent stablesinternational:- S&P abaisse la note de la dette de la Turquie, citant l'inflation- Retrait prochain des russes En+, GAZ et Rusal de la liste des sanctions US- Budget de l'UE: coups de rabot en vue après le Brexit- La Grande-Bretagne veut créer son propre système de navigation par satelliteplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 18 mai- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai supplémentaire du 3 au 17 mai)- prochaine cotation sur SIX:Ceva (1er jour de négoce prévu le 4 mai)Polyphor (1er jour de négoce prévu le 15 mai)Lalique (en juin, passe de BX à SIX)- prochaines décotations sur SIX:Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- Bâloise (5,60 CHF)- EFG (0,25 CHF)- BC de Glaris (0,90 CHF)- KTM (0,03 EUR)- BNS (15,00 CHF)plus tard:03.05:- Starrag (1,50 CHF)04.05:- Cham Group (6,00 CHF)- Credit Suisse (0,25 CHF)- SPS (3,80 CHF)07.05:- BC de Genève (2,90 CHF)- BFW Liegenschaften (1,40 CHF)- Plazza (4,00 CHF)- UBS (0,65 CHF)08.05:- Hochdorf (4,00 CHF)- Interroll (16,50 CHF)- Lindt (930/93,00 CHF)- Lonza (2,75 CHF)- Metall Zug (70 CHF)- Swissquote (0,90 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)09.05:- Vaudoise (12,00 CHF)11.05:- Kühne+Nagel (5,75 CHF)- LafargeHolcim (2,00 CHF)- Orell Füssli (4,00 CHF)- Panalpina (3,75 CHF)- Pargesa (2,50 CHF)14.05:- Galenica (1,65 CHF)- LLB (2,00 CHF)- Partners Group (19,00 CHF)15.05:- Dufry (3,75 CHF)16.05:- Jungfraubahn (2,40 CHF)17.05:- Castle Private (1,00 CHF)- Valartis (0,20 CHF)- Vifor (2,00 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)- BC du Valais (3,15 CHF)22.5:- Adval Tech (4,00 CHF)- VAT Group (4,00 CHF)23.05:- BKW (1,80 CHF)- Calida (0,80 CHF)- Edisun Power (0,60 CHF)- Phoenix Mecano (16,00 CHF)24.05:- BC bernoise (6,60 CHF)- Burkhalter (5,00 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)- Warteck (70,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Baumgartner (12,00 CHF)- Financière Tradition (5,00 CHF- Poenina (1,60 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)11.6:- Hypo Lenzburg (dividende extra. 40 CHFremboursement de valeur nominale)12.06:- AMS (0,33 EUR19.0:- Groupe Minoteries (7,00 CHF)20.06:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Siegfried: Norges Bank relève sa participation à 3,26%sur BX Berne eXchange:- rasfr(AWP / 02.05.2018 14h00)