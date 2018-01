PRISMAFLEX INTERNATIONAL

Lyon - Le groupe Prismaflex International va renforcer ses activités de fabrication de panneaux d'affichage numériques aux Etats-Unis, en fusionnant ses activités américaines dans ce domaine avec celles d'Anthem Displays.L'entreprise issue du rapprochement sera détenue à 50% par Prismaflex et ses manageurs américains et à 50% par les actionnaires individuels d'Anthem, selon un communiqué publié mardi.Le groupe de Haute-Rivoire, à une cinquantaine de kilomètres de Lyon, devra aussi payer une soulte, d'un montant non précisé, aux actionnaires d'Anthem. Pour la financer, Prismaflex va effectuer une augmentation de capital (inférieure à 10% du capital social existant) et contracter un emprunt bancaire."Le rapprochement de nos deux sociétés donnera naissance à un acteur majeur des solutions d'affichage numérique sur le continent américain", s'est félicité Evan Brooks, président d'Anthem Displays, cité dans le communiqué.L'an dernier, la société américaine a réalisé un chiffre d'affaires de 2,9 millions de dollars et vise environ 7 millions cette année. Basée à Boulder (Colorado), elle compte parmi ses clients l'un des principaux groupe de publicité du pays Lamar Advertising.Prismaflex présente la spécificité est d'être à la fois un imprimeur numérique grand format et un fabricant de panneaux d'affichage.Au premier semestre de son exercice 2017/18, les ventes de panneaux d'affichage numériques à leds ont représenté 50% de ses ventes de matériels.fga/nd/LyS(©AFP / 09 janvier 2018 15h29)