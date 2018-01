Prisons françaises: des débrayages, avant blocage prévu lundi

Paris - Les gardiens de prison français ont maintenu dimanche quelques actions symboliques, se préparant à un nouveau "blocage total" des établissements lundi, tandis que deux surveillants ont été hospitalisés après avoir été agressés par un détenu dans une prison du nord de la France.Alors que les syndicats ont prévu de reprendre l'épreuve de force avec le gouvernement, une nouvelle agression contre des surveillants a été rapporté à la prison de Longuenesse (nord). "Un détenu a agressé deux surveillants avec un pied de table et les a touchés au bras. Les surveillants ont été conduits à l'hôpital", a indiqué à l'AFP la Direction de l'administration pénitentiaire.Les trois principaux syndicats de la pénitentiaire appellent à un "blocage total" à partir de 06H00 (05H00 GMT) lundi, un "mouvement reconductible", "jusqu'à ce que le gouvernement entende (leurs) revendications", en particulier salariales (primes, indemnités, revalorisations...).Dimanche, le mouvement se poursuivait comme la veille, au ralenti, hormis dans deux prisons totalement bloquées, notamment une en Corse (île de la Méditerranée) où deux surveillants ont été grièvement blessés vendredi."Aujourd'hui, on se prépare. Les collègues vont chercher des pneus et des palettes pour les barrages de demain", a indiqué un surveillant en Normandie (ouest).Dans un communiqué, la ministre de la Justice Nicole Belloubet a pris "acte du refus" des deux organisations syndicales ayant négocié avec le gouvernement durant la semaine de signer un texte apportant, selon elle, des "mesures concrètes pour renforcer la sécurité des personnels et des moyens", notamment la création de 1.100 emplois sur quatre ans et une prise en charge spécifique des détenus radicalisés.Samedi, après avoir consulté leurs militants, l'Ufap-Unsa (40%) et la CGT-Pénitentiaire (environ 15%) ont dénoncé des propositions insuffisantes.Le troisième syndicat, FO-Pénitentiaire (environ 30%), a, lui, fait cavalier seul depuis le début du mouvement lancé lundi dernier après l'agression de surveillants par un détenu jihadiste dans une prison du nord du pays."La Direction de l'administration pénitentiaire a refusé d'emblée de prendre en compte les demandes de revalorisation statutaire de FO, préférant discuter uniquement de questions sécuritaires avec d'autres syndicats. Résultat, on a perdu une semaine", a regretté auprès de l'AFP un responsable de FO-Pénitentiaire, Emmanuel Baudin.(©AFP / 21 janvier 2018 20h02)