Prix à la baisse en mars en Suisse sous l'effet du pétrole et de la pharma (OFS)

Zurich (awp) - Les baisses de prix des produits pétroliers et des préparations pharmaceutiques ont entravé le renchérissement en mars. L'indice des prix à la production et à l'importation a diminué de 0,2% en rythme mensuel, indique lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Il s'est établi à 102,3 points, à comparer à la base de 100 points de décembre 2015.En comparaison annuelle, le niveau des prix a augmenté de 2,0%, selon le communiqué de l'OFS.Les prix à la production ont été tirés vers le haut par les tarifs de la ferraille, mais lestés par les produits pétroliers. L'indice est resté stable en variation mensuelle à 101,0 points et a enregistré une hausse de 1,1% par rapport à mars 2017.L'OFS constate une baisse marquée pour l'indice des prix à l'importation, qui recule de 0,7% sur un mois à 105,1 points. Sur douze mois, il présente une augmentation de 3,8%.Les produits pétroliers et les préparations pharmaceutiques ont pesé de tout leur poids. Les prix des véhicules automobiles et composants de véhicules, des motocycles ainsi que de l'aluminium et des produits en aluminium ont aussi contribué à la baisse, contrairement aux fruits à pépins et à noyaux qui ont renchéri.fr/al(AWP / 16.04.2018 09h45)