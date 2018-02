Procès Nassar: un père en colère se rue sur le médecin déchu

Submergé par la rage et la douleur, le père de trois des nombreuses victimes de Larry Nassar s'est jeté vendredi sur l'ex-médecin de la Fédération américaine de gymnastique, jugé pour agressions sexuelles, après avoir demandé à la juge de pouvoir passer cinq minutes seul avec lui.Au troisième jour d'un procès éprouvant à Charlotte (Michigan), la cour venait d'entendre Madison et Lauren Margraves témoigner, en pleurs, sur les abus sexuels dont elles ont été victimes quand leur père Randal s'est adressé à la présidente du tribunal Janice Cunningham, selon des images diffusées par la télévision."Dans le cadre de sa sentence, je souhaiterais que vous m'autorisiez à rester cinq minutes dans une pièce fermée avec ce démon", a-t-il dit, avant de demander "une minute" quand la juge a rejeté sa demande."Alors je vais la prendre", a lancé le père en colère en se précipitant vers l'accusé, avant d'être violemment plaqué au sol par les policiers avant d'avoir atteint le thérapeute. Ce dernier a été évacué de la salle."Je veux ce fils de pute", a hurlé M. Margraves en étant menotté par les officiers, avant de lancer "vous n'avez pas vécu ce que j'ai vécu" à la procureure Angela Povilaitis qui lui reprochait son acte."Qu'est-ce que vous feriez si ça vous arrivait à vous ?", a-t-il ensuite demandé aux policiers qui l'évacuaient.Après une vingtaine de minutes de suspension, la juge Cunningham a appelé au calme malgré la charge émotionnelle des 35 témoignages qui devaient être entendus vendredi."Je reconnais que M. Margraves a trois filles qu'il a dû voir évoquer leur douleur et leur peine, a-t-elle dit. Je ne peux pas imaginer ce que cela fait à un père".Larry Nassar, accusé d'avoir abusé en toute impunité et pendant vingt ans de jeunes gymnastes, anonymes ou championnes olympiques, est à l'origine du plus grand scandale sexuel de l'histoire du sport américain.Après deux procès à l'issue desquels il a écopé d'au moins 100 ans de réclusion pour abus sexuels et détention de matériel pédopornographique, il est à nouveau jugé depuis mercredi par le tribunal de Charlotte.Il plaide coupable de trois chefs d'accusation pour abus sexuels et encourt de 40 à 125 années de prison supplémentaires. Selon l'accusation, au moins 65 victimes présumées ont demandé à témoigner."Nous avons plus de 265 victimes identifiées et un nombre infini de victimes dans l'Etat, dans le pays et dans le monde", avait déclaré mercredi la juge Cunningham qui, fait rare, a accepté que le procès soit filmé.La semaine dernière, près de 160 sportives au total ont raconté devant le tribunal de Lansing (Michigan) les agissements du prédateur sexuel qui se cachait derrière l'image d'un ostéopathe bienveillant ayant officié de 1994 à 2016 au sein de la fédération (USA Gymnastics), du Comité olympique américain (Usoc) et de l'Université d'Etat du Michigan (MSU).Plusieurs dirigeants de USA Gymnastics ont démissionné et des enquêtes internes ont été ouvertes par l'Usoc et la MSU pour déterminer comment le praticien a pu passer entre les mailles du filet pendant si longtemps, malgré plusieurs plaintes.La police a également fait son mea culpa. Le chef de la police de Meridian Township, petite localité de l'Etat, s'est excusé à l'audience jeudi d'avoir "laissé tomber" une victime en classant sans suite sa plainte pour agression sexuelle en 2004. Larry Nassar avait à l'époque convaincu les enquêteurs que la jeune fille était mentalement instable.(©AFP / 02 février 2018 17h42)