Procès Uber/Waymo (Google): des SMS, des smileys et le film "Wall Street"

GOOGLE

San Francisco - Des SMS échangés avec l'ex patron d'Uber Travis Kalanick ont été mercredi au coeur du procès opposant la société de réservation de voitures avec Waymo, filiale d'Alphabet/Google.Waymo accuse Uber de lui avoir volé des technologies clé pour le développement des véhicules autonomes, vus comme le Graal des transports du futur.Selon Waymo, l'un de ses anciens ingénieurs, Anthony Levandowski aurait dérobé fin 2015 des milliers de documents confidentiels avant de fonder sa propre startup, Otto, rachetée ensuite par Uber à l'été 2016.La filiale de Google assure que le groupe et son patron avaient tout manigancé et racheté Otto en sachant que M. Levandowski aurait dans ses valises des secrets technologiques volés.A l'appui de sa démonstration, l'avocat de Waymo Charles Verhoeven a produit mercredi matin à l'audience, dans un tribunal de San Francisco (ouest) bondé, le contenu de SMS échangés entre MM. Kalanick et Levandowski.Smileys, évocation du film "Wall Street" avec Michael Douglas, ces SMS étaient censés faire la démonstration de leur complicité et de leur vision sans scrupule de la course à la voiture autonome.A la question de Me Verhoeven: "Vous vouliez gagner aussi, n'est-ce pas ?", M. Kalanick, en costume cravate, loin de l'image de "bad boy" qui lui colle à la peau, a répondu "c'est exact".Sur l'un des messages, envoyé par l'ingénieur au dirigeant en mars 2016, on peut voir un smiley "clin d'oeil" accompagnant un lien vers un extrait du film "Wall Street", qui dépeint le monde des requins de la finance dans les années 80.Dans l'extrait, diffusé à l'audience, on entend le financier sans scrupule Gordon Gekko lancer à son auditoire : "l'avidité, c'est bien (...), l'avidité, ça marche".De son côté, M. Kalanick, sur le grill pendant deux heures après avoir déjà été auditionné mardi pendant près d'une heure, a nié avoir demandé, ou même avoir été au courant, que M. Levandowski avait dérobé des fichiers.Connu pour son tempérament impétueux et des méthodes peu orthodoxes, M. Kalanick --qui a co-fondé Uber-- a été poussé à la démission en juin 2017.Dans ce procès, qui doit durer encore au moins deux semaines, il était entendu comme témoin.Waymo réclame quelque deux milliards de dollars à Uber et la fin de son programme de voitures autonomes.La décision devrait être mise en délibérée à une date encore indéterminée.jc/Dt/pb(©AFP / 07 février 2018 19h47)