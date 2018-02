Procès en appel de Radovan Karadzic les 23 et 24 avril

La Haye - Le procès en appel de l'ancien dirigeant des Serbes de Bosnie Radovan Karadzic, condamné en 2016 à 40 ans de prison, notamment pour génocide, se tiendra les 23 et 24 avril à La Haye, a-t-on appris mardi.L'audience en appel, demandé tant par la défense que par l'accusation, "se déroulera à La Haye les 23 et 24 avril", a annoncé dans un communiqué Theodor Meron, président du Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux (MTPI), qui a pris le relais du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY).En mars 2016, les juges du TPIY avaient reconnu l'ex-psychiatre Radovan Karadzic, aujourd'hui âgé de 72 ans, coupable de génocide pour le massacre de près de 8.000 hommes et garçons musulmans à Srebrenica en juillet 1995, le pire massacre à avoir été commis en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.M. Karadzic a par ailleurs été reconnu coupable de persécutions, meurtres, viols, traitements inhumains ou transferts forcés, notamment pour le siège de Sarajevo, qui dura 44 mois et tua 10.000 personnes, et pour des camps de détention aux "conditions de vie inhumaines".Radovan Karadzic estime que les juges "l'ont présumé coupable et ont construit un jugement pour justifier cette présomption", avait affirmé son avocat suite à sa condamnation en première instance.Après avoir demandé une condamnation à vie, le procureur du TPIY Serge Brammertz avait également fait appel, estimant la peine de 40 années de détention insuffisante.Radovan Karadzic est le plus haut responsable à être jugé par le tribunal pour des crimes commis pendant cette guerre, après la mort en 2006, au cours de son procès, de l'ancien président serbe Slobodan Milosevic. Il était le président de l'entité des Serbes de Bosnie, la Republika Srpska.La guerre en Bosnie a fait plus de 100.000 morts et 2,2 millions de déplacés entre 1992 et 1995.Le "Boucher des Balkans" Ratko Mladic, ancien chef militaire des Serbes de Bosnie, a pour sa part été condamné par le TPIY en novembre dernier à la perpétuité pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Il avait annoncé dans la foulée son intention de faire appel.(©AFP / 27 février 2018 18h27)