Prochain appel à l'ONU du président Abbas pour un processus de paix élargi

Le président palestinien Mahmoud Abbas va appeler à des négociations avec Israël dans un cadre élargi et pas sous l'égide principale des Etats-Unis, lors d'un discours qu'il doit prononcer devant le Conseil de sécurité de l'ONU, a indiqué lundi un porte-parole palestinien.Le président Abbas doit intervenir mardi devant le Conseil de sécurité pour la première fois depuis 2009.Il devrait appeler à intervention de plusieurs puissances internationales pour faciliter des négociations de paix et renouveler ses critiques contre la décision du président américain Donald Trump de reconnaître unilatéralement Jérusalem comme capitale d'Israël.En réaction à cette annonce en décembre, les Palestiniens qui aspirent à faire de Jérusalem-Est occupée et annexée par Israël, la capitale de l'Etat auquel ils aspirent, estiment que les Etats-Unis se sont disqualifiés pour jouer leur rôle traditionnel de principal médiateur dans les discussions avec Israël."Une nouvelle phase de la lutte a débuté", a affirmé à un média officiel le porte-parole de la présidence Nabil Abou Roudeina.Un autre haut-responsable palestinien, Nasser al-Qudwa, a lui précisé que Mahmoud Abbas tentera d'obtenir du soutien pour une initiative multilatérale tout en soulignant que les Palestiniens n'avaient pas l'intention d'en déterminer les contours.L'accord sur le nucléaire conclu en 2015 avec l'Iran avec le groupe dit du P5+1, c'est-à-dire les cinq membres du Conseil de sécurité plus l'Allemagne est considéré par de nombreux Palestiniens comme un bon exemple."Nous pourrons accepter différents formats tel un P5, P5+1, un quartette élargi, ou une conférence internationale de paix", a affirmé M. Qudwa lors d'une conférence de presse à Ramallah, en Cisjordanie, un territoire palestinien occupé par Israël.Il s'est déclaré favorable "à tout ce qui peut marcher, fournir une base raisonnable pour des négociations".L'ambassadeur d'Israël à l'ONU Danny Danon devrait donner la réplique au président Abbas.Israël qui accuse souvent l'Union Européenne et les Nations unies de parti pris devrait se montrer très réticent à accepter un autre médiateur que les Etats-Unis.Un autre responsable palestinien Mustafa Barghouti a affirmé qu'il s'attendait à ce que le président Abbas critique de nouveau les Etats-Unis à propos de Jérusalem.Grant Rumley du groupe de réflexion américain "Fondation for Defense of Democracies", estime que les Palestiniens ont tempéré leur refus de voir les Etats-Unis jouer un rôle de médiation."Au début (après l'annonce de Donald Trump), ils ont affirmé que les Etats-Unis ne pourraient plus jouer le moindre rôle, mais ils ont fait savoir récemment que les Américains pouvaient jouer un rôle, mais seulement dans un cadre multilatéral", a-t-il ajouté.(©AFP / 19 février 2018 19h12)