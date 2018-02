Procimmo Swiss Commercial Fund: rendement de 6,17% au 1er semestre

Le Mont-sur-Lausanne (awp) - Procimmo Swiss Commercial Fund a bouclé son 1er semestre 2017/18 (fin décembre) avec un rendement annualisé des placements de 6,17%. Le fonds, coté sur SIX, affiche un résultat attribuable de 12,6 mio CHF ou 2,60 CHF par part, selon le rapport intermédiaire publié mercredi. Le rendement des placements était de 8,33% au 1er semestre de l'exercice précédent.Au compte de résultat, les recettes ont augmenté à 26,6 mio CHF grâce à la progression des revenus locatifs et les charges de 6,4% à 14,7 mio CHF. Le bénéfice net s'inscrit en hausse de 14% à 11,9 mio CHF.En tenant compte des gains non réalisés et réalisés et des variations de valorisation dans le portefeuille d'immeubles, le résultat total a baissé à 18,2 (24,0) mio CHF. La période précédente avait profité d'un gain extraordinaire sur la vente d'un immeuble à Eysins.Fin décembre, la fortune nette du fonds était de 643,8 (631,0) mio CHF et le total des actifs de 907,4 (882,4) mio CHF. La valeur vénale des immeubles était de 888,2 mio CHF, en hausse de 4,40% sur un an. La valeur nette d'inventaire par part était de 133,30 (130,65) CHF.mk/cf/rp/fr(AWP / 21.02.2018 09h55)