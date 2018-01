Production pétrolière 2017 record pour le brésilien Petrobras

PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO

Rio de Janeiro - Le groupe pétrolier d'Etat brésilien Petrobras a annoncé mardi avoir battu en 2017 son record de production pour la quatrième année consécutive, avec 2,15 millions de barils par jour en moyenne, soit 0,4% de plus qu'en 2016, grâce aux gisements pré-salifères.Plus de la moitié de cette production, soit 1,29 million de barils par jour, est issue du pré-sal, gisements pré-salifères en eaux très profondes, sous d'épaisses couches de sel, au potentiel gigantesque et cette production de pré-sal a augmenté de 26% par rapport à 2016, notamment grâce aux champs de Lula, Lapa, Libra et Santos, a expliqué Petrobras dans un communiqué.Le groupe a également enregistré un nouveau record de production de gaz naturel, avec 79,6 millions de mètre cubes par jour en moyenne, lui permettant d'atteindre un total de 2,65 millions de barils équivalent pétrole (BEP), 0,9% de plus que l'année précédente.Au coeur d'un gigantesque scandale de corruption qui secoue le Brésil, Petrobras a lancé en 2016 un programme de vente d'actifs pour tenter de combler deux années de lourdes pertes.Lundi, le groupe français Total a annoncé avoir versé près de 2 milliards de dollars (1,6 milliard d'euros) à la compagnie brésilienne, qui a transféré des participations dans les concessions de deux champs de pré-sal: 35% de celle de Lapa --entré en production en décembre 2016 et dont Total devient opérateur- et 22,5% de celui de Iara.lg/pt/nth(©AFP / 16 janvier 2018 16h38)