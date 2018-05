Programme populiste en Italie: pas de sortie de l'euro mais fin de l'austérité

Le programme commun de gouvernement conclu en Italie entre le Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème) et la Ligue (extrême droite) ne mentionne pas de sortie unilatérale de l'euro mais tourne résolument le dos à l'austérité."L'action du gouvernement visera un programme de réduction de la dette publique non pas par des recettes fondées sur les impôts et l'austérité, des politiques qui n'ont pas atteint leur objectif, mais plutôt via l'augmentation du PIB à travers la relance de la demande interne", explique le texte révélé par le M5S.Le programme ne parle plus explicitement d'une sortie de l'euro mais entend "revoir, avec les partenaires européens, le cadre de la gouvernance économique", y compris la monnaie unique, pour "revenir à la situation des origines dans laquelle les Etats européens étaient mûs par une intention sincère de paix, de fraternité, de coopération et de solidarité".(©AFP / 18 mai 2018 11h21)