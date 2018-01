Progrès à la renégociation de l'Aléna, nouveau rendez-vous dans un mois

Montréal - Les négociateurs canadiens, américains et mexicains ont reconnu lundi avoir réalisé des progrès lors de la sixième séance de renégociations de l'Accord de libre-échange nord-américain (Aléna) et se donnent rendez-vous dans un mois au Mexique."Nous croyons que quelques progrès ont été faits" lors de cette session, a déclaré Robert Lighthizer, le représentant américain au Commerce lors de la conférence de presse de clôture avec Chrystia Freeland, ministre canadienne des Affaires étrangères et le ministre mexicain de l'Economie Ildefonso Guajardo."Des progrès ont été réalisés dans plusieurs domaines (...) plus particulièrement dans les chapitres qui ont trait à la modernisation de l'Aléna", a convenu le ministre mexicain."Nous avons bouclé le dossier sur la corruption", a assuré Ildefonso Guajardo, signalant ainsi la conclusion de trois chapitres depuis le début des discussions l'été dernier.L'accord trouvé sur les contentieux liés à la corruption était "un chapitre important", a indiqué M. Lighthizer en soulignant que les trois pays avaient "fait des progrès sur quelques autres dossiers".M. Lighthizer a estimé "que les progrès vont s'accélérer bientôt" donnant un peu plus d'espoir dans une conclusion heureuse après les menaces brandies par le président Donald Trump de se retirer de l'Aléna."Nous travaillerons beaucoup d'ici le début de la prochaine séance et nous espérons des avancées majeures" d'ici la septième session prévue fin février à Mexico.Les négociateurs ne comptent pas pour autant aboutir puisqu'un rendez-vous a déjà été prévu par Chrystia Freeland à Washington ensuite."Notre objectif, et je pense que c'est un objectif partagé, est d'avoir un nouvel Aléna modernisé gagnant-gagnant-gagnant", a-t-elle déclaré.Mme Freeland et M. Lighthizer ont manifesté un désaccord sur l'interprétation des déséquilibres commerciaux entre le Canada et les Etats-Unis."Nous avons besoin de moderniser et de rééquilibrer", la structure des échanges de marchandises canado-américaine, a insisté Robert Lighthizer.(©AFP / 29 janvier 2018 17h42)