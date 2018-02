Progression des chiffres d'affaires du commerce de détail en décembre

Zurich (awp) - Les revenus des détaillants helvétiques ont enregistré en décembre une progression de 1,5% sur un an en termes nominaux. Sur un mois et corrigés des effets calendaires, les chiffres d'affaires ont par contre reculé de 0,8%, précise l'Office fédéral de la Statistique (OFS) jeudi dans des résultats provisoires.Corrigés de l'effet des jours ouvrables et des jours fériés et en tenant compte du renchérissement (en termes réels), le commerce de détail a progressé de 0,6% sur un an, mais s'est érodé de 0,7% sur un mois.Ajustés de l'effet des jours ouvrables et des jours fériés, les recettes, hors stations-service, ont progressé de 1,4% en termes nominaux (+0,7% en termes réels) par rapport à la même période l'an dernier. Alimentation, boissons et tabac ont enregistré une hausse de 3,5% (+3,0% réels). Le segment non-alimentaire a reculé de 0,5% (-0,4% réels).ol/al(AWP / 01.02.2018 09h45)