Progression des chiffres d'affaires du commerce de détail en juin

Zurich (awp) - Les ventes réalisées par le secteur du commerce de détail en Suisse ont connu une progression en juin. En termes nominaux, la hausse s'est inscrite à 1,1% sur un an ou 0,6% corrigé des variations saisonnières, indique jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS).En prenant en compte le renchérissement, la dynamique s'est montrée plus faible. Les chiffres d'affaires du commerce de détail ont ainsi grappillé 0,3%. L'avancée atteint 0,5% en prenant compte des variation saisonnières.Dans le détail, le commerce de détail amputé des stations-services enregistre une hausse de ses ventes de 0,9% en termes nominaux et de 0,3% sans l'inflation. Ces chiffres sont corrigés des jours ouvrables et des jours fériés.Les statistiques montrent une progression plus vigoureuse pour les denrées alimentaires, boissons et tabac, dont les chiffres d'affaires ont augmenté de 2,1% (+0,4% en termes réels). Le secteur non alimentaire présente une croissance en nominal de 0,7% mais un recul de 0,3% avec le renchérissement.L'OFS publie également les chiffres des secteurs avec correction des variations saisonnières. Le commerce de détail hors stations-services a crû de 0,7% en nominal et de 0,5% en termes réels. Pour les denrées alimentaires, boissons et tabac, les hausses sont respectivement de 0,5% et 0,3%, tandis que le secteur alimentaire affiche +0,8% et +0,7%.