Projet de partenariat ATT/Huawei: des élus américains ont fait barrage

Washington - Un projet de partenariat entre le fabricant chinois de smartphones Huawei et l'opérateur ATT, qui paraît désormais tombé à l'eau, avait soulevé les inquiétudes d'élus du Congrès, craignant que le groupe chinois ne fasse de l'espionnage.Dans une lettre datée du 20 décembre au président de la Commission fédérale des communications américaines (FCC), Ajit Pai, plusieurs élus du Congrès se sont opposés à ce partenariat, évoquant les travaux de Commission d'élus sur le renseignement.Ces instances "sont depuis longtemps préoccupées par l'espionnage venant de Chine, et particulièrement par le rôle d'Huawei dans cet espionnage". La lettre rappelle des rapports qui avaient mis en lumière les liens du fabricant de smartphones avec "le parti communiste chinois, ainsi qu'avec les services de sécurité et de renseignement chinois".De plus, le groupe d'électronique est aussi accusé "de régulièrement ne pas respecter les droits de propriété intellectuelle des entreprises aux Etats-Unis et ailleurs".Dans ce contexte, les élus ont affirmé à la FCC qu'on ne "pouvait pas faire confiance à Huawei pour être indépendant de l'influence étrangère".Le groupe "pose une menace pour la sécurité des Etats-Unis", ajoutait la lettre qui ne citait pas nommément l'opérateur ATT comme étant le partenaire de distribution recherché par Huawei.Selon des informations de presse publiées mardi, l'opérateur américain s'est retiré des discussions et l'accord de distribution du nouveau smartphone de Huawei, le Mate 10 Pro, semble avoir capoté.Le groupe chinois a néanmoins annoncé mardi le lancement commercial de son dernier-né aux Etats-Unis en le distribuant, déverrouillé, via Amazon ou à travers la chaîne de magasins d'électronique Best Buy.Mais pour pénétrer en masse le marché américain du smartphone, dominé par Apple et Samsung, Huawei cherchait l'alliance d'un grand opérateur comme ATT.vmt/jld/pb(©AFP / 10 janvier 2018 22h27)