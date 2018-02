Projet de rupture conventionnelle collective chez IBM France

IBM

Paris - Un projet de rupture conventionnelle collective portant sur une centaine de postes a été annoncé jeudi chez IBM France à l'occasion d'un comité central d'entreprise extraordinaire, a-t-on appris de sources concordantes.Au total, l'entreprise vise 99 départs via ce dispositif issu des ordonnances réformant le Code du travail, sur un effectif de 7.500 salariés en France, a indiqué à l'AFP Pierry Poquet, délégué du syndicat Unsa, majoritaire.Une première séance de négociation est prévue lundi. Les discussions pour parvenir à un accord majoritaire, obligatoire pour mettre en oeuvre des ruptures conventionnelles collectives (RCC), sont programmées jusqu'à la fin du mois, la direction souhaitant aboutir avant la fin du premier trimestre, a ajouté M. PoquetLa direction d'IBM France a confirmé à l'AFP la présentation de ce projet de RCC, en soulignant cependant qu'en France, le groupe informatique américain est "dans une dynamique offensive en termes d'emplois". Il y a "besoin d'adapter" les compétences, avec des embauches dans les domaines de la cybersécurité, de la production de services et de l'intelligence artificielle, a-t-elle expliqué.IBM a ouvert en janvier à Lille son premier centre d'opérations de sécurité (SOC), où une centaine de personnes pourraient être employées à terme pour résoudre les menaces pesant sur la sécurité des clients.Des mesures de fin de carrière, prévues dans le cadre de l'accord sur la gestion de l'emploi et des compétences (GPEC) de l'entreprise, pourraient aussi être "activées", a ajouté le représentant syndical.Cette annonce fait suite à un comité européen d'IBM qui s'est tenu mercredi et au cours duquel des réductions d'effectifs "plus importantes" touchant d'autres pays que la France ont été présentées, a poursuivi M. Poquet, qui ne disposait pas des chiffres précis.sp/cel/cj(©AFP / 08 février 2018 16h20)