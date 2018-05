Promotion économique: 24 implantations dans le canton de Vaud en 2017

Lausanne (awp/ats) - Le Développement économique vaudois (DEV) a participé en 2017 à l'implantation de 24 sociétés dans le canton. Elles prévoient de créer 457 emplois qualifiés à cinq ans.L'indicateur du nombre d'emplois annoncé à cinq ans est de 19 par entreprises, en hausse par rapport à 2016 (12,2). La moyenne de ces quinze dernières années se monte à 17,3, a communiqué le DEV mercredi à l'occasion de son assemblée générale à Paudex (VD).Les marchés principaux qui ont alimenté le DEV en 2017 sont la France et la Russie, avec respectivement sept implantations. Cinq sociétés arrivent des Etats-Unis, deux de Turquie, une du Canada, une d'Espagne et une du Royaume-Uni.Quant à la répartition cantonale, Lausanne et environs accueillent 58,3% des nouvelles venues, le Jura-Nord Vaudois 20,8%, la Riviera-Pays d'En-haut 8,3%. Lavaux-Oron, ainsi que Morges et Nyon obtiennent 4,2% chacun.ats/rp(AWP / 16.05.2018 20h00)