Promotion économique: baisse "spectaculaire" du chômage dans le canton de Vaud

Lausanne (awp/ats) - Après une année économique 2017 stable, les perspectives sont "réjouissantes" pour le canton de Vaud. La baisse du taux de chômage est même "spectaculaire", s'est félicité jeudi Philippe Leuba.L'économie vaudoise a bien résisté l'an dernier. Son produit intérieur brut (PIB) n'a toutefois progressé que "faiblement" (+0,8%) dans un contexte "difficile", a relevé le conseiller d'Etat en présentant les résultats de la promotion économique et le bilan de l'appui au développement (PADE).L'année en cours et les perspectives sont en revanche nettement plus favorables. Si l'on compare avril 2017 à aujourd'hui, le chômage est passé de 4,6% à 3,8%. "C'est spectaculaire", a lancé le ministre.Surtout que Vaud tient compte des chômeurs en fin de droits dans son calcul, ce qui n'est pas courant. Si l'on retranchait 0,5%, le taux serait à 3,3%. "C'est quasiment le plein-emploi", s'est réjoui Philippe Leuba en soulignant "les perspectives données ainsi à la population."TROIS PAYS TRADITIONNELSL'an dernier, 24 nouvelles sociétés étrangères se sont implantées dans le canton de Vaud. Elles prévoient quelque 460 nouveaux emplois en 5 ans. Actives dans les technologies de l'information et de la communication ainsi que dans les sciences de la vie, elles proviennent principalement de France, de Russie et des Etats-Unis.En matière de promotion endogène, pas moins de 225 entreprises vaudoises ont bénéficié de 567 aides pour 4,8 millions de francs. Un montant de 4,2 millions est allé en outre aux partenaires cantonaux du réseau de promotion économique, notamment comme soutiens à des parcs d'innovation.ATOUT CONSIDÉRABLEInterrogé sur l'entrée en vigueur en 2019 de la réforme vaudoise de la fiscalité des entreprises avec son taux réduit à 13,79%, le conseiller d'Etat s'est félicité que le canton ait levé cette incertitude. "C'est un atout considérable que d'avoir fixé définitivement le cadre. C'est perçu comme extrêmement positif, y compris à l'étranger.""Globalement, l'économie vaudoise va remarquablement bien, même s'il ne faut pas peindre toute la maison en rose. Nos efforts ont porté leurs fruits", a commenté le chef de département. Il a jugé également positif le bilan de la première mise en oeuvre de la politique vaudoise d'appui au développement économique (PADE 2012-2017).En résumé, la PADE a soutenu 1134 entreprises avec environ 4000 emplois créés. Près de 120 millions de francs ont été mis dans 437 projets régionaux, ce qui a généré plus de 400 millions d'investissements de 2012 à 2016.ats/rp(AWP / 26.04.2018 15h00)