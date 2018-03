Propriété intellectuelle: Trump annoncera jeudi des mesures contre Pékin

Washington - Le président américain Donald Trump annoncera jeudi les mesures qu'il entend prendre à l'encontre de la Chine, accusée de vol de propriété intellectuelle, a indiqué mercredi la Maison Blanche."Demain, le président annoncera les mesures qu'il a décidé de prendre sur la base de l'enquête au titre de l'article 301 (...) sur la façon dont la Chine (...) dérobe les technologies américaines et la propriété intellectuelle", a indiqué à l'AFP Raj Shah, porte-parole de la Maison Blanche.Avant même l'annonce américaine, qui fait l'objet d'intenses spéculations depuis plusieurs semaines, Pékin a lancé une vive mise en garde à Washington.Appelant les Etats-Unis à "raison garder" et à ne pas agir "sous le coup de l'émotion", le Premier ministre chinois Li Keqiang a averti qu'une guerre commerciale entre les deux grandes puissances "ne profiterait à personne" et que nul n'en sortirait vainqueur.Mercredi, le nouveau président de la Banque centrale américaine (Fed) Jerome Powell, a reconnu qu'une possible guerre commerciale entre les Etats-Unis et certains de ses partenaires commerciaux constituait désormais un risque "plus important" pour l'économie que par le passé.Mais le locataire de la Maison Blanche, qui a fait du colossal déficit commercial américain avec la Chine un cheval de bataille, affiche depuis plusieurs semaines sa volonté d'aller à l'affrontement sur ce dossier.Washington s'inquiète en particulier du système de coentreprises imposé par Pékin aux entreprises américaines: en contrepartie d'un accès au marché chinois, ces firmes sont obligées de partager avec des partenaires locaux une partie de leur savoir-faire technologique.(©AFP / 21 mars 2018 22h05)