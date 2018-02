Prysmian: bénéfice net 2017 en baisse de 14,9% à 223 M EUR

PRYSMIAN

GENERAL CABLE

Rome - Le fabricant italien de câbles Prysmian a annoncé mardi avoir réalisé un bénéfice net de 223 millions d'euros en 2017, en baisse de 14,9%, et envisage une augmentation de capital de 500 millions d'euros pour financer le rachat de General Cable.Le chiffre d'affaires a lui progressé de 4,4%, à 7,901 milliards, mais en terme organique, il a reculé de 0,1%, a précisé Prysmian dans un communiqué.L'Ebitda ajusté a augmenté de 3,1% à 733 millions d'euros tandis que la dette nette du groupe a reculé à 436 millions au 31 décembre 2017, contre 537 millions un an plus tôt."L'année 2017 s'est achevée conformément à nos attentes, montrant une stabilité du chiffre d'affaires en terme organique avec une amélioration au 4e trimestre", s'est félicité le patron du groupe Valerio Battista, cité dans le communiqué."L'ensemble des performances positives réalisées a permis de parvenir aux objectifs prévus et de proposer à nos actionnaires une dividende de 0,42 euro par action", a-t-il poursuivi."En ce qui concerne l'avenir, nous renouvelons notre satisfaction suite à l'approbation par les actionnaires de General Cable de notre proposition de rachat et nous confirmons prévoir la conclusion de cette opération d'ici le 3e trimestre 2018", a ajouté M. Battista."L'augmentation de capital de 500 millions d'euros que nous entendons proposer à nos actionnaires est destinée à maintenir une souplesse financière adéquate pour le groupe", a précisé le patron de Prysmian.Le groupe italien a annoncé début décembre l'acquisition de son homologue américain General Cable pour 30 dollars par action, ce qui représente une valorisation de quelque 3 milliards de dollars (2,5 milliards d'euros) dette comprise.La fusion de Prysmian et de General Cable donnera naissance à un groupe de quelque 31.000 employés, présent dans plus de 50 pays, avec un chiffre d'affaires annuel supérieur à 11 milliards d'euros et un Ebitda ajusté de quelque 930 millions d'euros.ljm/cco/pb(©AFP / 27 février 2018 17h01)