Publication du rapport de gestion 2017 de Valiant

Valiant Holding SA a publié aujourd'hui son rapport de gestion sur l'exercice 2017. Il s'ouvre par un message du président du conseil d'administration, Jürg Bucher, et du CEO, Markus Gygax. Dans l'interview qui suit, le président et le CEO s'expriment au sujet de l'exercice 2017 et jettent un regard sur les défis à venir.Le rapport de gestion s'articule ensuite en cinq chapitres principaux nommés « Rapport annuel », « Rapport sur la responsabilité de l'entreprise » « Rapport Corporate Governance », « Rapport relatifs aux rémunérations » et « Rapport financier ».Le rapport de gestion de Valiant Holding SA est disponible sur valiant.ch/resultats . Une version du magazine relatif à l'exercice 2017 adaptée aux supports mobiles se trouve ici : valiant-gb.ch Marc Andrey, porte-parole, 031 320 96 01, medien@valiant.ch Marcus Händel, Investor Relations, 031 310 77 44, ir@valiant.ch Valiant est une banque indépendante dédiée à la clientèle privée et aux PME et exclusivement présente en Suisse. Elle propose aux clients privés et PME une offre complète et simple dans tous les domaines financiers. Valiant compte 91 succursales lui assurant un ancrage local dans les onze cantons suivants : Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Fribourg, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Soleure, Vaud et Zoug. En outre, elle est présente dans toute la Suisse grâce à ses prestations novatrices et numériques. Valiant affiche un total du bilan de 27,6 milliards de francs et emploie environ 1000 collaborateurs.3 mai 2018 Résultat intermédiaire au 31 mars 201823 mai 2018 Assemblée générale de Valiant Holding SA à Berne9 août 2018 Résultat semestriel 20188 novembre 2018 Résultat intermédiaire au 30 septembre 2018 tensid.ch / 27.03.2018 07h03)