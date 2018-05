Publicis dévoile "Marcel", un assistant pour mieux connecter ses collaborateurs

PUBLICIS GROUPE SA

MICROSOFT

Paris - Le géant de la publicité Publicis a dévoilé jeudi son assistant numérique professionnel "Marcel" destiné à mieux connecter ses 80.000 collaborateurs dans 130 pays, un chantier ambitieux mené avec Microsoft et présenté à l'occasion du salon Vivatech.Ce nouvel outil numérique, du nom du fondateur du groupe Marcel Bleustein-Blanchet, "permettra de transformer l'entreprise d'une holding company en une plateforme", offrant la possibilité aux collaborateurs du groupe dispersés dans 1.200 agences de par le monde, "d'échanger et de collaborer sans limites ni frontières", indique le groupe dans une présentation.Une équipe de 100 utilisateurs a testé en avant-première l'outil qui fait appel aux technologies d'intelligence artificielle. En juin, le Groupe donnera accès à une version beta de la plateforme à 1.000 utilisateurs et l'objectif est de donner accès à Marcel à 90% des collaborateurs d'ici à 2020."Nos collaborateurs grâce à Marcel vont pouvoir apprendre plus, avoir accès à toute la connaissance du groupe sur mobile. Grâce à l'intelligence artificielle, on va être capables de savoir quels sujets les intéressent, les choses qu'ils doivent apprendre, les informations qu'ils doivent avoir", a expliqué à l'AFP le PDG de Publicis, Arthur Sadoun.Ainsi, au début de chaque journée de travail, Marcel présentera six messages adaptés à la fonction et aux centres d'intérêt de chacun, sous forme de résumé. Marcel affinera ensuite ce qui sera présenté chaque jour en fonction des interactions et des retours transmis par chaque employé.Le groupe français compte sur Marcel pour attirer à l'avenir les meilleurs talents, tant dans la création publicitaire que la technologie.L'annonce du projet par Arthur Sadoun avait d'abord jeté un froid en juin dernier, quand il avait expliqué que Publicis allait geler sa participation aux événements professionnels du secteur, comme les prestigieux Cannes Lions qui récompense les meilleures campagnes, jusqu'en septembre 2018 et attribuer les fonds dégagés à ce projet.Publicis.Sapient, le pôle du groupe spécialisé en conseil et technologie, a travaillé à la conception de l'interface utilisateur et au développement de Marcel. Publicis Communications a créé son identité de marque, tandis que Microsoft a contribué à la technologie et l'intelligence artificielle.lgo/tq/mcj(©AFP / 24 mai 2018 07h30)