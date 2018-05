Berne (awp/ats) - La société Publicitas est en sursis concordataire provisoire. Le tribunal de district Bülach (ZH) a confirmé la demande en ce sens, a indiqué jeudi à l'ats le directeur financier de Publicitas Carsten Brinkmeier.L'entreprise présentait jeudi après-midi aux éditeurs un plan de redressement, a indiqué M. Brinkmeier. Il espère que les clients approuveront ce concept et que Publicitas puisse continuer à fournir ses prestations.La semaine passée, plusieurs grandes maisons d'édition ont annoncé mettre fin, avec effet immédiat, à leur collaboration avec Publicitas. Tamedia avait été la première.Elle a été suivie coup sur coup par Ringier et Ringier Axel Springer Suisse, Admeira, le groupe NZZ, AZ Medien et le groupe Romandie Combi, représentant Le Nouvelliste, La Liberté, Le Quotidien Jurassien, ArcInfo et le Journal du Jura. Ils reprochent au groupe publicitaire lausannois des manquements dans ses obligations financières.Comme les éditeurs, Publicitas subit de plein fouet le recul marqué de la publicité dans le secteur du print. L'entreprise a enregistré à plusieurs reprises des chiffres rouges.HÉMORRAGIE INÉLUCTABLELe 25 avril, la société Publicitas affirmait travailler depuis plusieurs semaines sur un concept d'assainissement visant à stabiliser l'entreprise. Une des bases est l'engagement des grands éditeurs à poursuivre leur collaboration avec Publicitas à des conditions révisées. Une annonce qui n'a pas empêché l'hémorragie.Suite aux retraits de ces éditeurs, AZ Medien, Corriere del Ticino, NZZ, Tamedia et Médias Suisses ont annoncé lundi vouloir créer une nouvelle société. Cette entité proposera ses services en matière de déroulement de campagnes d'annonces.Elle a pour vocation de soutenir et soulager les clients publicitaires et les éditeurs. Elle n'agira cependant pas dans le domaine de la vente d'annonces."Ce service est une solution conçue pour la branche, qui sera accessible à tous. Chacun pourra l'utiliser, sans obligation", précisait Jürg Weber, responsable des Médias régionaux NZZ et désigné président du conseil d'administration.ats/buc(AWP / 03.05.2018 15h29)