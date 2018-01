Puces: Intel nie un défaut de conception mais reconnaît des failles de sécurité

INTEL

San Francisco - Le géant américain des micro-processeurs Intel a reconnu mercredi que certains produits présentaient de possibles failles de sécurité tout en niant catégoriquement qu'elles proviennent d'un défaut de conception, comme l'affirme la presse spécialisée."Intel et d'autres entreprises technologiques ont pris connaissance de nouvelles études en matière de sécurité (qui montrent que) certaines méthodes d'analyse de logiciel peuvent potentiellement, lorsqu'elles sont utilisées à des fins malveillantes, permettre d'accéder à des données sensibles sur des ordinateurs", déclare le géant des micro-processeurs, qui font tourner des millions d'appareils dans le monde."Intel pense que ces failles ne permettent pas de corrompre, modifier ou effacer des informations", poursuit le groupe dans un communiqué.Selon le site spécialisé britannique The Register et des experts interrogés mercredi, certains micro-processeurs de la firme présentent une grosse faille de sécurité due à un important problème de conception, pouvant permettre à des pirates de prendre le contrôle des ordinateurs."Les récents articles affirmant que les failles sont dues à un +bug+ ou à un +défaut+ et qu'elles existent uniquement sur des produits Intel sont incorrects", dit encore le groupe, qui ajoute avoir "commencé à diffuser des mises à jour" de sécurité "pour atténuer ces failles".Le groupe affirme travailler avec d'autres entreprises du secteur pour "résoudre ce problème rapidement".Le titre Intel a clôturé en repli de 3,40% à 45,26 dollars mercredi à la Bourse de New York.jc/jld/cj(©AFP / 03 janvier 2018 21h23)