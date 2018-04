Puigdemont: nouveaux éléments transmis à l'Allemagne pour accréditer la rébellion

Des magistrats espagnols ont transmis jeudi à des homologues allemands des éléments pour étayer les poursuites pour rébellion visant l'indépendantiste Carles Puigdemont dans l'espoir d'obtenir sa remise à l'Espagne pour ce chef d'accusation, a déclaré vendredi le ministre espagnol de la Justice vendredi."Il y a eu une bonne réunion de travail et par conséquent ils (les magistrats espagnols) sont satisfaits", a déclaré le ministre Rafael Catala à la radio Onda Cero. Le ministre a précisé que la réunion s'était tenue jeudi au siège d'Eurojust, organisme de coopération judiciaire se trouvant à La Haye, aux Pays-Bas.Selon le quotidien espagnol El Pais, les magistrats espagnols ont remis des éléments de preuves supplémentaires, notamment des videos d'actions violentes et des rapports de police.Arrêté par la police allemande à la demande d'Espagne, Carles Puigdemont a été libéré le 6 avril après l'abandon par la justice allemande de l'accusation de "rébellion" à son encontre, mais reste sous la menace d'une extradition vers l'Espagne pour des charges moins graves.Le tribunal du Schleswig-Holstein (nord de l'Allemagne) chargé d'examiner cette demande a considéré que les charges pour "rébellion", passibles de 30 ans de prison, n'étaient pas étayées.Le procureur allemand peut désormais "apporter davantage d'information afin d'accréditer" l'existence "de violence qui justifie la rébellion", a estimé le ministre espagnol.Il serait "raisonnable" que la "décision définitive du tribunal allemand soit cohérente avec ce que le juge (espagnol) a établi", a insisté le ministre espagnol."Si chaque tribunal devait réviser ce qu'un autre a fait, on reviendrait beaucoup d'années en arrière", a-t-il ajouté.Le ministre a par ailleurs précisé s'être entretenu avec son homologue allemande qui se serait selon lui excusée pour des propos soutenant la décision du tribunal allemand.(©AFP / 13 avril 2018 11h20)