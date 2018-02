Purge anticorruption en Arabie: le Ritz-Carlton rouvrira le 11 février

L'hôtel Ritz-Carlton de Ryad rouvrira le 11 février, un peu plus de trois mois après avoir été transformé en "prison dorée" pour des dizaines de princes, de personnalités politiques et d'hommes d'affaires saoudiens au centre d'une purge anticorruption sans précédent.Un réceptionniste a confirmé dimanche à l'AFP que des réservations étaient possibles à compter du 11 février à midi et le site internet du palace affiche des disponibilités également à cette date, alors que le 14 février avait été précédemment cité pour la réouverture.Cet hôtel de luxe, habituellement fréquenté par des chefs d'Etat, des ministres et des hommes d'affaires, avait été fermé dès le déclenchement le 4 novembre d'une vaste purge anticorruption à l'initiative du jeune prince héritier Mohammed ben Salmane.De nombreuses personnalités parmi les quelque 381 suspects faisant l'objet d'enquêtes ont été détenues au Ritz-Carlton qui est ainsi devenu l'un des hôtels les plus célèbres du monde.Parmi les ministres, ex-ministres, princes et hommes d'affaires y ayant séjourné figurent Al-Walid ben Talal, cousin du prince héritier, qui a été libéré le 27 janvier après avoir conclu un "arrangement" avec les autorités dont la teneur n'a pas été divulguée. Il fait partie des plus grandes fortunes mondiales.Selon le procureur général d'Arabie saoudite Saoud Al Mojeb, les accords conclus avec certains suspects vont permettre aux autorités de récupérer plus de 400 milliards de riyals (107 milliards de dollars), remboursés sous forme d'avoirs immobiliers, commerciaux, en titres et en espèces.Toujours d'après Saoud Al Mojeb, 56 personnes sont encore détenues mais le Ritz-Carlton n'était pas le seul lieu d'interrogation des suspects.(©AFP / 04 février 2018 15h21)