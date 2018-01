Pyongyang confirme la visite d'une délégation au Sud

Séoul - La Corée du Nord a assuré Séoul qu'elle enverrait dimanche une délégation en Corée du Sud préparer les événements culturels qui doivent avoir lieu en marge des jeux Olympiques d'hiver, vingt-quatre heures après avoir annoncé de façon abrupte la suspension de cette visite."Le Nord nous a informés qu'il enverra une délégation artistique dimanche", soit une journée plus tard de ce qui avait été prévu initialement, a déclaré samedi le ministère sud-coréen de l'Unification dans une déclaration.La Corée du Nord avait informé la Corée du Sud vendredi qu'elle suspendait la visite de cette délégation de sept personnes dirigée par Hyon Song-Wol, tête d'affiche d'un groupe de pop nord-coréen entièrement féminin.Hyong Song-Wol, qui a la réputation d'avoir été une petite amie du numéro un nord-coréen Kim Jong-Un, serait la première personnalité du Nord à se rendre au Sud depuis quatre ans.Pyongyang n'avait pas donné de raison à cette suspension, amenant Séoul à demander des explications. "Nous avons envoyé un message par fax au Nord" pour obtenir des éclaircissements, avait déclaré à la presse le ministre sud-coréen de l'Unification, Cho Myung-Gyon.La Corée du Nord a accepté la semaine dernière de participer aux jeux de Pyeongchang, qui se tiennent à seulement 80 kilomètres au sud de la Zone démilitarisée (DMZ) qui divise la péninsule.Ce développement a constitué un apaisement dans les tensions suscitées depuis des mois par les programmes nucléaire et balistique de Pyongyang.Les deux Corées ont décidé de défiler ensemble sous un drapeau de l'unification, - la représentation de la silhouette en bleu pâle de la péninsule -, à la cérémonie d'ouverture des JO de Pyeongchang, et de former une équipe commune féminine de hockey sur glace.Mais ces initiatives mécontentent beaucoup de Sud-Coréens."Les JO de Pyeongchang deviennent comme les JO de Pyongyang", a ironisé le dirigeant du Parti coréen de la liberté, Hong Jun-Pyo, selon lequel la Corée du Nord cherche à exploiter les Jeux à des fins de propagande.Selon un sondage Realmeter publié jeudi, seulement 40,5% des Sud-Coréens sont favorables à un défilé commun sous le drapeau de l'unification.49,4% préfèrent que les deux Corées conservent chacune pour la cérémonie leur propre drapeau.(©AFP / 20 janvier 2018 12h16)