Pyongyang dit qu'il va rétablir le téléphone rouge intercoréen à 06H30 GMT (Séoul)

Séoul - Pyongyang a annoncé mercredi qu'il rouvrirait le canal de communication intercoréen à 06H30 GMT, au lendemain de l'offre de dialogue faite par Séoul en réponse aux appels à une amélioration des relations lancés par Kim Jong-Un, selon les autorités sud-coréennes.Le dirigeant nord-coréen a également "salué" le soutien apporté par Séoul à sa proposition de paix, a déclaré de son côté Ri Son-Gwon, chef du Comité nord-coréen pour la réunification pacifique de la Corée (CRPC), à la télévision officielle nord-coréenne.Kim Jong-Un s'est servi lundi de son adresse à la nation du Nouvel An pour avertir qu'il avait en permanence à sa portée le "bouton" atomique tout en tendant la main au Sud. Il a évoqué la possibilité de discussions et expliqué que Pyongyang pourrait participer aux JO d'hiver de Pyeongchang, en Corée du Sud.En réponse, Séoul a proposé la tenue de pourparlers à haut niveau le 9 janvier à Panmunjom, village frontalier où fut signé le cessez-le-feu de la guerre de Corée (1950-53).Il s'agit, a précisé le ministre sud-coréen de l'Unification Cho Myoung-Gyon, de discuter de la participation de la Corée du Nord aux jeux de Pyeongchang et "d'autres questions d'intérêt mutuel pour l'amélioration des relations intercoréennes".Les médias officiels de Corée du Nord ont "déclaré que le Nord rouvrirait le canal de communication avec le Sud à 15H30 (06H30 GMT) aujourd'hui", a dit à l'AFP un porte-parole du ministère de l'Unification."Conformément à une décision du leadership, nous allons établir un contact rapproché avec la Corée du Sud de manière sincère et fidèle", a dit M. Ri, cité par l'agence sud-coréenne Yonhap.(©AFP / 03 janvier 2018 05h25)