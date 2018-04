Pyongyang invitera des experts étrangers pour la fermeture de son site nucléaire (Séoul)

Séoul - Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a promis de fermer le site nord-coréen d'essais nucléaires en mai et d'inviter des experts sud-coréens et américains à y assister, a annoncé dimanche la présidence sud-coréenne.D'après Séoul, le numéro un nord-coréen a fait cette promesse lors de son sommet historique vendredi avec le président sud-coréen Moon Jae-in.M. Kim a déclaré qu'il "procéderait à la fermeture du site de tests nucléaires en mai et qu'il allait bientôt inviter des experts de Corée du Sud et des Etats-Unis ainsi que des journalistes pour révéler le processus à la communauté internationale de manière transparente", a dit la présidence sud-coréenne.Lors de leur sommet organisé à Panmunjom, village frontalier de la Zone démilitarisée qui divise la péninsule, les deux Corées ont confirmé leur "l'objectif commun d'obtenir, au moyen d'une dénucléarisation totale, une péninsule coréenne non nucléaire".(©AFP / 29 avril 2018 02h59)