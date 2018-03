Qatar: une firme japonaise chargée de développer un immense gisement gazier

CHIYODA CORP

Doha - Qatar Petroleum a attribué un contrat à la firme japonaise Chiyoda Corporation pour développer un immense gisement gazier, cherchant ainsi à augmenter de plus de 20% la production gazière du pays, a affirmé lundi la compagnie pétrolière nationale.La firme d'ingénierie va réaliser l'avant-projet détaillé pour des installations du projet d'expansion du North Field, le plus grand gisement de gaz naturel au monde, a déclaré Qatar Petroleum dans un communiqué.Les nouvelles installations vont permettre d'accroître la production annuelle de 23 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL), la faisant ainsi passer de 77 à 100 millions de tonnes.Le Qatar, premier exportateur mondial de GNL, avait déjà communiqué son intention de produire 100 millions de tonnes de gaz naturel par an d'ici 2024.En avril, Doha avait annoncé ses plans pour lever un moratoire observé depuis 2005 sur le développement du North Field situé dans les eaux du Golfe et partagé avec l'Iran.Quelques semaines après la rupture en juin des relations diplomatiques avec l'Arabie saoudite et ses alliés, le Qatar avait affirmé vouloir augmenter sa production gazière.L'Arabie saoudite, l'Egypte, Bahrein et les Emirats arabes unis accusent Doha de vouloir se rapprocher de l'Iran, rival historique de Ryad, et de soutenir des groupes extrémistes, une accusation rejetée par le Qatar.dh/ny/ei/mer/cj(©AFP / 19 mars 2018 15h53)