Quatre Américains tués dans l'attaque de l'Intercontinental de Kaboul

Washington - Quatre citoyens américains ont été tués et deux autres blessés dans l'attaque perpétrée le week-end dernier par des talibans contre l'hôtel Intercontinental de Kaboul, a annoncé mercredi la diplomatie américaine."Les Etats-Unis condamnent fermement l'attaque du 20 janvier" visant cet hôtel de luxe de la capitale afghane, a également affirmé la porte-parole du département d'Etat, Heather Nauert, en livrant ce bilan.Au moins vingt-deux personnes, dont plusieurs étrangers, ont été tuées durant cet assaut mené pendant douze heures par un commando de six talibans, selon un bilan officiel controversé. Les assaillants ont eux aussi été abattus."Nous pouvons confirmer que quatre citoyens américains ont été tués et deux blessés", a dit Mme Nauert. "Nous offrons nos sincères condoléances aux familles et amis des personnes tuées", a-t-elle ajouté.L'attaque a débuté samedi soir quand les assaillants ont tiré à vue sur les clients dans le réfectoire avant de forcer les chambres pour prendre des otages, parfois immédiatement abattus ou décapités.Le porte-parole des talibans a revendiqué l'opération dans un message affirmant que l'hôtel de luxe était "plein d'envahisseurs américains et d'autres nationalités".Outre les quatre Américains, sept Ukrainiens, deux Vénézuéliens, un Kazakh et un Allemand ont péri dans l'attaque.(©AFP / 24 janvier 2018 22h11)