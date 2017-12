Quatre hommes suspectés de "terrorisme" arrêtés aux Pays-Bas

La police néerlandaise a arrêté dimanche quatre hommes, dont un citoyen suédois, "suspectés d'être impliqués dans des activités terroristes", a indiqué le parquet mardi.L'un des hommes, âgé de 29 ans, était arrivé par avion de Stockholm plus tôt dans la journée de dimanche tandis que les trois autres, âgés de 21, 23 et 30 ans, sont originaires des villes de Flardingue, Delft et Gouda, dans le sud-ouest des Pays-Bas.La police, qui a perquisitionné dans plusieurs maisons de ces trois villes, a déclaré avoir saisi des documents. Aucune arme ni explosif n'ont toutefois été découverts.Bien qu'il "n'y ait aucune information concrète qui indique un projet d'attaque terroriste, la police et le bureau du Procureur général ne veulent prendre aucun risque", a ajouté le parquet sans donner plus d'informations.Les suspects ont été placés en garde à vue en attendant de comparaître devant un tribunal.Interpellé à Rotterdam l'an dernier, un citoyen néerlandais a été condamné à quatre ans de prison en novembre pour la planification d'un attentat. La police avait alors saisi un fusil d'assaut ainsi qu'une grande quantité de matériel pyrotechnique.Les Pays-Bas ont jusqu'à présent été épargnés par la vague d'attentats terroristes qui a frappé plusieurs de ses voisins européens ces dernières années.(©AFP / 26 décembre 2017 15h34)