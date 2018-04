Quel est le "vrai" rhum cubain?

Entre révolution et droits commerciaux, la bataille du "vrai" rhum cubain sévit entre l'Américain Bacardi et le Français Pernod Ricard depuis des décennies pour le contrôle de sa distribution dans le monde.Pernod Ricard détient les droits du rhum fabriqué à Cuba, acquis auprès du régime castriste en 1993, et le commercialise sous le nom Havana Club. Mais Bacardi, qui a acquis en 1994 les droits commerciaux de la recette originale auprès des fondateurs, la famille Arechebala, possède les droits pour le marché américain.Pour Pernod Ricard, il ne fait aucun doute que le "vrai" rhum cubain est le sien puisqu'il est distillé à Cuba avec des ingrédients 100% cubains."Pernod Ricard s'est associé avec le gouvernement (cubain) pour réaliser des profits à partir d'un bien volé", affirme au contraire à l'AFP Roberto Ramirez, responsable des marques chez Bacardi.Bacardi a commencé à vendre son propre rhum sous le même nom Havana Club en 1995, fabriqué à Porto Rico (un territoire américain) et vendu aux Etats-Unis avec le slogan "Chassé de la maison, vieilli en exil mais pour toujours cubain".Les familles Arechebala et Bacardi ont quitté Cuba au moment de la révolution castriste en 1959 et tous leurs biens ont été saisis, y compris leurs distilleries de rhum.Si Bacardi possédait déjà des distilleries hors de Cuba, notamment à Porto Rico, les Arechebala --qui produisaient le Havana Club depuis 1934-- n'avaient pas les moyens de s'installer ailleurs et leurs droits sur la marque ont expiré en 1974.Profitant de cela, la société gouvernementale cubaine a enregistré le nom auprès des autorités américaines mais en raison de l'embargo américain contre l'île, elle ne peut pas vendre aux Etats-Unis le rhum produit sous ce nom.Depuis 1993, cette société est en joint-venture avec Pernod Ricard, le deuxième groupe de spiritueux mondial, qui a engagé des poursuites contre Bacardi pour son utilisation du nom, l'accusant de tromper les consommateurs en affirmant vendre le véritable rhum cubain.Mais Bacardi affirme que sa recette est originale et jouit du soutien de parlementaires américains élus de la Floride où se trouve une importante communauté d'exilés cubains.Son slogan est "ne venez pas nous dire que nous ne sommes pas Cubains". L'entreprise vient même de présenter un spectacle "théâtral" racontant l'histoire des Arechebala et de "l'héritage que le gouvernement (cubain) tente d'effacer".Mais lequel est le "vrai rhum"? Celui fait à Cuba ou celui distillé à partir de la recette originale?Ian Burrell, un expert en rhum basé à Londres, admet que la recette est importante car le "maestro roneros" (le "maître rhumier") mélange différents lots et levures pour créer "une flaveur unique"."Il peut donc y avoir une grosse différence entre les deux produits", souligne-t-il, ajoutant qu'ils peuvent être utilisés de manières différentes et pour créer des cocktails distincts.Mais aucune des deux versions ne ressemble à celle qui existait avant la révolution castriste en raison des changements des méthodes de distillation au fil du temps. La lutte se joue donc surtout sur l'utilisation de la désignation "cubaine", un élément particulièrement important pour le marketing.Bacardi a déposé plainte fin 2017 contre le gouvernement américain pour avoir renouvelé rétroactivement les droits du gouvernement cubain de vendre le rhum Havana Club sur le territoire américain quand l'embargo économique contre La Havane sera levé.Une perspective à laquelle s'est aussi préparé Pernod Ricard en enregistrant aux Etats-Unis le nom "Havanista" pour y vendre son rhum si cet embargo disparait un jour.(©AFP / 05 avril 2018 06h56)