Réforme des retraites: le gouvernement lance une "large consultation citoyenne"

Sur internet ou dans des "ateliers participatifs", les Français sont invités à réfléchir pendant six mois à la future réforme des retraites, dans le cadre d'une "consultation citoyenne" lancée jeudi par le gouvernement.Six semaines après l'ouverture de discussions avec les syndicats, l'exécutif élargit le débat sur un engagement phare d'Emmanuel Macron."Il s'agit de créer un système universel où un euro cotisé donne les mêmes droits", rappelle dans un communiqué le Haut commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, qui se dit "persuadé qu'un sujet d'une telle ampleur nécessite une large consultation citoyenne"."L'objectif" de la réforme "est d'arriver à un schéma simple: qu'il s'agisse d'un fonctionnaire, d'un salarié du privé ou d'un indépendant, s'ils gagnent la même somme d'argent pendant 40 ans, l'un et l'autre auront la même retraite", a-t-il expliqué dans une interview au Parisien, rappelant dans la lignée des propos d'Emmanuel Macron que l'âge de départ à la retraite, aujourd'hui 62 ans, "devrait être conservé".La consultation passera par le site , ouvert à partir de jeudi et jusqu'au 25 octobre.Chacun pourra y "réfléchir aux différents scénarios ou alternatives", mais aussi "voter, commenter, proposer de nouvelles pistes" sur une dizaine de thèmes comme l'âge de départ, les droits de réversion ou les inégalités femmes-hommes.Pour marquer le coup d'envoi de cette consultation, un premier "atelier de prospective collaborative" doit réunir jeudi au ministère de la Santé "27 femmes et hommes d'horizons et de profils variés", qui essaieront de "se projeter en 2040" pour imaginer "les impacts des décisions qui pourraient être prises en 2019".Par la suite, une série d'"ateliers participatifs en région" sont programmés en septembre et octobre, pour approfondir à chaque fois "une ou deux thématiques" avec "une centaine de citoyens".Ceux qui voudront "organiser leur propre atelier" pourront utiliser un "kit d'animation" qui sera disponible sur internet.L'ensemble des contributions fera l'objet d'une synthèse qui "sera rendue publique le 29 novembre" et soumise pour avis à un ultime "atelier citoyen" début décembre, à peu près en même temps que les dernières réunions entre M. Delevoye et les syndicats.Le Haut commissaire, qui proposera en fin d'année ou début 2019 "les grandes orientations "de la future réforme, assure qu'il "indiquera clairement dans ses préconisations celles qui auront largement été portées par les citoyens".www.participez.reforme-retraite.gouv.fr(©AFP / 31 mai 2018 04h13)