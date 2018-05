Pays-Bas: l'assassin de Pim Fortuyn autorisé à émigrer

Un tribunal néerlandais a autorisé mardi l'assassin du leader populiste néerlandais Pim Fortuyn à vivre à l'étranger et à ne plus être soumis aux obligations de son contrôle judiciaire.Volkert van der Graaf, 48 ans, avait été condamné en 2003 à 18 ans de prison pour avoir assassiné Pim Fortuyn de six balles, le 6 mai 2002 à Hilversum (centre) à quelques jours d'élections législatives.Il avait été libéré en 2014, avec des conditions strictes dont l'obligation de se manifester auprès des autorités une fois par semaine et de porter un bracelet électronique.

