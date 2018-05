Police FR : Un homme retrouvé mort à Estavayer-le-Lac

En début de semaine passée, la Police cantonale a retrouvé une personne décédée au bord du lac de Neuchâtel, à Estavayer-le-Lac. L'intervention d'une tierce personne a pu être exclue. L'homme, âgé de 58 ans, est vraisemblablement décédé d'une mort naturelle.

L'aéroport de Milan lorgne sur la Suisse

Genève (awp) - L'aéroport de Milan veut se profiler de plus en plus comme une alternative aux prestations offertes par les homologues suisses dans le domaine de l'aviation générale. L'exploitant SEA va étendre son concept "luxe" au tarmac de Malpensa d'ici 2019. Cette offre, fournie à quelques kilomètres de l'aéroport de Lugano, visera aussi la clientèle helvétique.

USA: une Tesla en mode semi-autonome percute une voiture de police

San Francisco - Une Tesla qui roulait en mode semi-autonome sur une route américaine a percuté mardi une voiture de police en stationnement, un accident sans gravité mais qui intervient alors que le logiciel "Autopilot" fait déjà l'objet d'une enquête."L'agent (de police) n'était pas dans le véhicule et le conducteur de la Tesla n'a subi que de légères blessures", a indiqué la police de Laguna Beach, située au sud de Los Angeles (ouest), sur son compte Twitter, qui montre aussi des photos des véhicules accidentés.La berline roulait "en +Autopilot+", un logiciel que Tesla prend soin de présenter comme un système d'aide à la conduite et non de conduite autonome.

Ukraine: le journaliste russe Babtchenko est vivant, son meurtre mis en scène par Kiev

Le journaliste russe critique du Kremlin Arkadi Babtchenko, dont les autorités ukrainiennes avaient annoncé mardi la mort, est en réalité vivant et est apparu devant la presse mercredi, Kiev expliquant avoir mis en scène un meurtre pour déjouer un assassinat commandité par la Russie."Grâce à cette opération, nous avons réussi à déjouer une provocation cynique et à documenter les préparatifs de ce crime par les services spéciaux russes", a déclaré le chef des services ukrainiens de sécurité (SBU) Vassyl Grytsak, aux côtés du journaliste, précisant que cette "provocation" consistait à assassiner M. Babtchenko.

Première interdiction pour le diesel en Allemagne

Hambourg - Hambourg devient jeudi la première ville allemande à interdire partiellement la circulation à certaines voitures diesel, une mesure symbolique qui risque d'accélérer le déclin de cette technologie en pleine tourmente depuis le scandale des moteurs truqués.Les plus vieux véhicules diesel ne pourront plus emprunter deux tronçons de rue de 1.600 mètres et 580 mètres après une décision de justice autorisant les villes à mettre en place de telles restrictions afin d'assainir l'air.

(Romandie.com / 30.05.2018 18h15)