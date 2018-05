Résumé des principales informations économiques du lundi 28 mai 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:Berne (awp/ats) - FINANCEMENT: Le succès des plates-formes de financement participatif (ou crowdfunding) ne se dément pas en Suisse. L'an dernier, pas moins de 375 millions de francs ont été levés par ce biais, trois fois plus qu'en 2016. Au total, ce sont quelque 160'000 personnes qui ont apporté de l'argent à ce mode de financement de projets en tout genre, ressort-il d'une étude de la haute école de Lucerne. Au cours des huit dernières années, plus d'un demi-milliard de francs a été levé de la sorte.CRYPTOMONNAIES: Le canton de Genève veut encadrer les émissions de cryptomonnaies (ICO) pour garantir l'arrivée de projets viables. Il a lancé un guide d'accompagnement, notamment avec une première mondiale sur le traitement fiscal, et un comité de spécialistes. Il faut garantir que "les bons projets arrivent à Genève", a dit à l'ats une source proche du dossier. Le canton, qui se positionne face à Zoug comme acteur innovant sur la chaîne de blocs (blockchain), veut "aider les partenariats sur les ICO sans trop en faire". Le risque doit en revanche être porté par les banques.MARCHE DU TRAVAIL: Gouvernements et partenaires sociaux des 187 pays de l'OIT sont réunis pour dix jours à Genève. La discussion la plus attendue porte sur la violence et le harcèlement au travail qui donneront lieu à des négociations d'une possible Convention internationale d'ici 2019. "Cette conférence a beaucoup de travail devant elle", a dit le directeur général de l'Organisation internationale du travail (OIT) Guy Ryder. "Les circonstances restent difficiles", même si la croissance s'améliore dans un certain nombre de pays. "Pas encore suffisamment" pour atteindre des emplois décents pour tous, a dit M. Ryder au début de la 107e Conférence internationale du travail.RÉASSURANCE: Le groupe de télécommunications japonais Softbank ne prendra pas de participation minoritaire dans le réassureur zurichois Swiss Re. Les deux entreprises ont décidé de mettre fin à des discussions entamées début février. L'information ne constitue pas une surprise. Des rumeurs en ce sens s'étaient fait entendre dès le début du mois de mai. Swiss Re continuera à mettre en oeuvre sa stratégie dans les technologies aussi bien via ses propres ressources en interne que par le biais de collaborations avec des tiers.ASSURANCES: Retraites Populaires a profité l'année dernière de la bonne tenue des marchés financiers, ce qui a permis de gonfler substantiellement le bénéfice net. Un changement de politique en termes d'encaissement des primes a fait baisser le niveau des recettes, indique la société vaudoise. En 2017, le spécialiste de l'assurance vie et de la prévoyance professionnelle a dégagé un résultat net de 226 millions de francs, contre 3,8 millions l'année précédente. La performance nette des placements s'est inscrite à 6,1%.ASSURANCES: L'assureur zurichois Swiss Life a enregistré un nombre de contrats en légère hausse l'an dernier dans la prévoyance professionnelle (LPP). Les recettes de primes se sont inscrites en revanche en repli. La baisse est attribuée à une "politique de souscription toujours sélective", a fait savoir Swiss Life, qui est numéro un dans le domaine en Suisse. Les primes brutes ont rapporté ainsi 7,63 milliards de francs, un montant en recul de 6,7% en comparaison annuelle.TRANSPORT AERIEN: L'aviation d'affaires a relancé depuis Genève son engagement pour utiliser davantage les biocarburants durables. Une déclaration a été signée lundi par les principales associations internationales à la veille de l'ouverture du salon européen de la branche (EBACE). Cette initiative pour les biocarburants durables pour l'aviation (SAJF) doit permettre de renforcer le dialogue avec les opérateurs et les propriétaires mais aussi l'accessibilité de ces carburéacteurs. L'efficacité énergétique dans le secteur est plus "importante que jamais", a estimé devant la presse le président de l'Association européenne de l'aviation d'affaires (EBAA) Jürgen Wiese.INDUSTRIE: L'économie suisse ne doit pas s'endormir sur ces lauriers, avertit l'ancien directeur général de LEM, François Gabella. Elle affiche une bonne forme, mais il ne faut pas "croire que nous ne devons rien faire parce que tout va bien". "C'est vrai, la Suisse est sur un nuage, tout va incroyablement bien, du coup, beaucoup pensent que nous n'avons aucune raison de nous inquiéter, et c'est précisément la menace principale pour notre économie", explique François Gabella dans une interview parue dans le supplément Indices du quotidien L'Agefi.INDUSTRIE: Le conglomérat industriel Sulzer enregistre un départ au sein de son conseil d'administration. Axel Heitmann, représentant de l'actionnaire Renova, a remis sa démission, indique le groupe basé à Winterthour (ZH). L'organe de surveillance est désormais composé de sept membres, dont trois représentants de Renova. Renova est le véhicule d'investissement du milliardaire russe Viktor Vekselberg. Ce dernier a réduit dernièrement sa participation à moins de 50% en raison des sanctions américaines auxquelles l'oligarque est soumis. Le retrait est une conséquence directe de ce désengagement partiel.ats/jh(AWP / 28.05.2018 17h30)