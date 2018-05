Résumé des principales informations économiques du lundi 28 mai 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:ALIMENTATION: Le géant vaudois de l'alimentation Nestlé veut réorganiser ses activités dans l'informatique. La mesure pourrait coûter jusqu'à 500 emplois en Suisse ces 18 prochains mois. En outre, Nespresso va aussi délocaliser 80 postes. La réorganisation s'inscrit dans le cadre d'un examen complet, pendant plusieurs mois, de la structure informatique de la multinationale veveysanne. Elle vise à concentrer l'activité sur le centre de compétence technologique de Barcelone notamment.COMMERCE EXTÉRIEUR: Bien qu'à un haut niveau, le commerce extérieur de la Suisse confirme son apathie en avril, plombé par les produits chimiques et pharmaceutiques. Les exportations désaisonnalisées ont stagné (-0,2%) à 19,4 milliards de francs, malgré un pic depuis trois ans pour les livraisons horlogères. En termes réels, soit corrigées de l'inflation, les exportations affichent une croissance nulle, a indiqué l'Administration fédérale des douanes (AFD). Les importations se sont quant à elles tassées de 3,4% à 16,6 milliards (-0,4% en termes réels).HORLOGERIE: Les exportations horlogères ont augmenté de 13,8% sur un an en avril pour totaliser 1,76 milliard de francs. Après quatre mois cette année, elles affichent une hausse de 11% à 6,74 milliards. "Après une relative accalmie en mars, la croissance est repartie de plus belle en avril pour les exportations horlogères suisses", a indiqué la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH) dans un communiqué. Les montres en acier ont apporté une forte contribution à l'augmentation de la valeur exportée.TOURISME: Les régions touristiques de Suisse ont enregistré une saison d'hiver favorable. Les perspectives pour la saison d'été et les deux années à venir sont aussi prometteuses, estime le KOF dans ses dernières prévisions. Les touristes européens reviennent en plus grand nombre en Suisse, à la faveur d'une bonne évolution conjoncturelle dans les pays de la zone euro et d'un taux de change plus favorable, a constaté à Zurich le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ).PRIX ET SALAIRES: Zurich et Genève caracolent en tête du classement UBS des villes les plus chères de la planète. En termes de salaire moyen brut, la cité de Calvin bat celle de Zwingli. A l'aune du pouvoir d'achat, Los Angeles remporte la palme. A Zurich, l'indice des prix s'établit à 116,8 points et à 113,4 points à Genève, indique l'étude de la banque aux trois clés publiées mardi. Comparé à l'édition précédente, datée de 2015, la ville des bords de la Limmat conserve sa position. Les deux localités helvétiques sont suivies par Oslo et Copenhague.PREVOYANCE: Le taux de couverture des caisses de pension suisses a cumulé en moyenne à 114%, un niveau jamais atteint depuis la crise de 2008. Les marchés financiers ont largement contribué à cette performance avec 63 milliards de francs, soit trois fois plus que les apports des assurés actifs. Les assurés actifs et les employeurs ont contribué à hauteur de 18,5 milliards respectivement 26,5 milliards, selon une étude publiée par Swisscanto. Le rendement des caisses de pension helvétiques a atteint en moyenne 7,6%, soit plus du double que le rendement affiché l'année précédente.CYBERSECURITE: Dans un environnement de plus en plus interconnecté, les cyberrisques de tiers restent encore trop souvent négligés. Près de la moitié (44%) des entreprises suisses sondées par KPMG ne disposent pas d'instruments de contrôle pour les fournisseurs. Plus du tiers (38%) des sociétés interrogées renoncent aux conditions contractuelles contraignantes concernant les cyberrisques, indique une étude du cabinet d'audit et de conseil. La majorité des plans de cyberréponse (82%) ne couvre pas les incidents tels que les attaques sur les fournisseurs ou les partenaires commerciaux.CLIMATISATION/CHAUFFAGE: Zehnder Group délocalise une partie de sa production de radiateurs vers la France. Le spécialiste argovien de la climatisation et des systèmes de chauffage va supprimer du coup 40 emplois à Gränichen, localité où se trouve son siège. La direction générale justifie la décision par la pression sur les prix et les marges. Zehnder veut délocaliser la fabrication de radiateurs destinés au marché britannique à Vaux-Andigny, dans le nord de la France.INDUSTRIE: Dans un contexte difficile, Burckhardt Compression a vu son bénéfice net reculer sur l'exercice 2017/2018, clos fin mars. Les ventes du fabricant zurichois de compresseurs à pistons se sont néanmoins étoffées de 6,6% à 594,6 millions de francs. Le bénéfice net après minoritaires s'est inscrit en baisse de 6,7% à 28,8 millions de francs, indique le groupe sis à Winterthour dans un communiqué. Les entrées de commandes ont par contre bondi de 10,6% à 525,2 millions.INDUSTRIE: Artemis Group a poursuivi sa croissance l'an dernier. Affichant des ventes en hausse, la société de participations de l'industriel Michael Pieper, qui contrôle notamment les sociétés argovienne Franke et bernoise Feintool, a dégagé un bénéfice net de 223 millions de francs, 7,9% de plus qu'un an auparavant. Outre l'évolution favorable de l'ensemble des participations, la hausse du bénéfice net reflète aussi un effet unique, a indiqué le groupe établi à Hergiswil (NW). Le chiffre d'affaires a pour sa part progressé de 5,5% au regard de 2016 à 2,9 milliards de francs. ALIMENTATION: Le fabricant st-gallois de soupes, sauces et bouillons Hügli dépose une demande formelle auprès de l'opérateur de la Bourse suisse, en vue de décoter son action au porteur. La demande fait suite à son rachat par le spécialiste bâlois de la transformation de viande Bell. La requête concerne aussi l'exemption de certaines obligations de publication jusqu'au jour de la décotation. Sur la base du résultat définitif de l'offre publique d'achat (OPA) publié la semaine dernière, Bell détient 98,9% du capital et 99,23% des droits de vote de Hügli à l'échéance du délai supplémentaire de l'offre le 17 mai.