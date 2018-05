Résumé des principales informations économiques du mercredi 30 mai 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:CONJONCTURE: Le baromètre économique du KOF a chuté en mai de 3,3 points pour retomber à 100 points, son niveau de décembre 2015. Cette estimation signale une progression moyenne de l'économie suisse au cours des prochains mois. "Après plus de deux ans à un niveau supérieur à la moyenne, il a ainsi pratiquement retrouvé sa moyenne pluriannuelle", indique le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). Pour l'instant, il faut donc s'attendre à une normalisation.BANQUES: Postfinance a vu sa rentabilité dégringoler au premier trimestre 2018, pénalisée par les taux bas et l'absence d'effet unique positif. Le résultat d'exploitation de la filiale bancaire de La Poste s'inscrit à 96 millions de francs, contre 236 millions un an plus tôt. L'an passé, la vente d'actions à hauteur de 109 millions de francs avait dopé le résultat. L'institut bancaire, classé parmi les banques d'importance systémique pour l'économie nationale, avait bouclé l'exercice 2017 sur un résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) de 543 millions.MONNAIES VIRTUELLES: Le bitcoin et d'autres monnaies virtuelles ont fait couler beaucoup d'encre après avoir vu leur cours exploser, mais sont encore peu considérées par les Suisses comme un véhicule d'investissement. C'est ce que révèle une étude réalisée par l'institut de sondage Gfk. Les cryptomonnaies ne sont pas des devises au sens propre du mot, mais des objets de placement, au même titre que les actions, les obligations ou les métaux précieux. Toutefois, elles ne sont considérées comme telles par une minorité de Suisses.CONJONCTURE: L'OCDE s'attend à une croissance de l'économie mondiale de 3,8% en 2018, un taux révisé en baisse de 0,1 point en raison du ralentissement, jugé temporaire, intervenu en début d'année au Japon et en Europe. Pour la Suisse, l'attente est relevée. L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) reste globalement optimiste sur son évolution à court terme, mais insiste toujours sur la nécessité pour les gouvernements de mettre en oeuvre des réformes structurelles pour consolider cette croissance dans le temps et atténuer des risques qui restent importants.CONSTRUCTION: Grâce à la météo, le secteur principal de la construction en Suisse a connu un premier trimestre faste. Les chiffres d'affaires se sont étoffés de 5,1% en comparaison annuelle, pour atteindre 4,16 milliards de francs. De janvier à mars, excepté une phase de très grand froid à fin février et début mars, l'hiver n'a pas trop restreint l'activité de construction, indique l'enquête trimestrielle de Société Suisse des Entrepreneurs (SSE). Les revenus du secteur affichent d'ailleurs un pic pour la période sur les dix dernières années.ENTREPRISES: Le président de la Banque nationale suisse (BNS), Thomas Jordan, appelle la Suisse à faire preuve d'ouverture vis-à-vis des nouvelles technologies. C'est le seul moyen à ses yeux pour conserver son rang parmi les économies les plus performantes. "Depuis des décennies, la Suisse est l'une des économies les plus performantes au monde", a expliqué Thomas Jordan à Soleure, à l'occasion de la remise des prix 2018 de la Fondation de Vigier. "Afin de le rester, elle doit absolument faire preuve d'ouverture vis-à-vis des nouvelles technologies", a précisé le Biennois.CONJONCTURE: Les analystes financiers affichent un regain de confiance en mai, contrastant avec la tendance baissière observée ces derniers mois. La plupart des experts anticipent une hausse de l'inflation et des intérêts à long terme en Suisse, mais estiment improbable que la Banque nationale suisse (BNS) ou son homologue européenne (BCE) rehaussent leurs taux dans les six prochains mois. L'indice compilé par Credit Suisse et CFA Society Switzerland est ressorti à 28 points, après 7,2 points en avril et 16,7 points en mars. Le mois précédent, seuls 18% des sondés s'attendaient à une embellie conjoncturelle en Suisse. Ils sont désormais le double, relèvent les auteurs de l'étude publiée mercredi.MACHINES: L'entreprise d'origine allemande Klingelnberg veut entrer à la Bourse suisse. Spécialisée dans les engrenages pour la fabrication de machines, avec siège à Zurich, elle affiche un chiffre d'affaires annuel de 257 millions d'euros (292 millions de francs). Ce montant, arrêté à fin mars pour les douze mois précédents, ressort en hausse de 11% en comparaison annuelle, a indiqué le groupe qui dispose de sites de production en Allemagne, en Hongrie et en Suisse. L'idée d'entrer en Bourse consiste à se rendre indépendant de l'évolution des emprunts sur les marchés financiers, précise le communiqué.TÉLÉCOMS: La "House of Swisscom" ouvre ses portes à Bâle au centre-ville. Le nouveau centre de compétences et d'expérience du géant bleu, le premier du genre, réunit sous un même toit ventes, conseils, réparations, et même restauration. L'espace commercial inauguré à la Marktplatz de Bâle propose des zones dédiées aux différents besoins. Parmi elles, un bar des accessoires pour y tester les innovations, un centre de réparations mais aussi un café pour y passer simplement le temps.FRANCE: Le ralentissement se confirme en France: la croissance économique du premier trimestre a été révisée à la baisse par l'Insee. Cette évolution soulève quelques inquiétudes alors que des nuages se profilent à l'horizon. La hausse du produit intérieur brut (PIB) s'est établie à 0,2% sur les trois premiers mois de l'année, soit 0,1 point de moins que ce qui avait été préalablement annonce.TECHNOLOGIE MÉDICALE: La start-up zurichoise Ava, spécialisée dans les technologies médicales, a levé 30 millions de dollars. Ce montant doit lui permettre de développer son produit-phare, un bracelet connecté mesurant la fertilité des femmes. La société, qui avait achevé un premier tour de table il y a un an et demi (série a), a désormais bouclé une nouvelle levée de fonds (série b), a-t-elle annoncé dans un communiqué. La majorité du nouveau financement provient d'investisseurs existants, mais aussi de sociétés européennes de capital-risque comme btov et SVC Ltd.TRANSPORT AÉRIEN: Singapore Airlines a annoncé qu'elle inaugurerait en octobre le vol le plus long au monde. Ce voyage de près de 19 heures reliera Singapour à New York. Ce vol de 15'330 kilomètres, entre Singapour et Newark (New Jersey), battra le record de distance parcourue de celui assuré par Qatar Airways entre Doha et Auckland, selon le consultant OAG.