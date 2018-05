RDC: 50 morts dans un naufrage dans le nord-ouest

Mbandaka (RD Congo) - Cinquante corps sans vie ont été repêchés après le naufrage mercredi d'une embarcation sur une rivière du nord-ouest de la République démocratique du Congo, selon un bilan officiel livré à l'AFP vendredi."Le naufrage a eu lieu dans le nuit de mercredi à jeudi, nous avons retrouvé 49 corps jeudi et un autre corps a été retrouvé ce matin", a déclaré à l'AFP Richard Mboyo Iluka, vice-gouverneur de la province de la Tshuapa (nord-ouest).Le naufrage a eu lieu sur la rivière Momboyo, dans le territoire de Monkoto, à 750 km de Mbandaka, chef-lieu de la province voisine de l'Equateur.L'embarcation privée effectuait la liaison Monkoto-Mbandaka avec plusieurs dizaines de passagers à son bord ainsi une grande quantité de marchandises, selon le témoignages des habitants recueillis par l'AFP."Les causes du naufrage ainsi que le nombre des personnes portées disparues ne sont pas encore connues. Une mission du gouvernement provinciale est déjà envoyée sur place pour en savoir un peu plus", a ajouté M. Mboyo.M. Mboyo a précisé que "l'embarcation naviguait de nuit, dépourvue de lumière".Une mesure gouvernementale interdit aux embarcations de fortune de naviguer la nuit sur les eaux congolaises.Les naufrages sont fréquents en RDC, tant sur les lacs que sur le fleuve ou les rivières, et les accidents se soldent souvent par des bilans très lourds en raison de la surcharge et de la vétusté des embarcations, de l'absence de gilets de sauvetage à bord et du fait que beaucoup de gens ne savent pas nager.En février, au moins quatorze personnes sont portées disparues dans le naufrage de deux embarcations sur le fleuve Congo.(©AFP / 25 mai 2018 09h33)