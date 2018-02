RDC: au moins 23 morts en Ituri dans des violences intercommunautaires (responsable)

Kinshasa - Au moins 23 personnes d'une même communauté ont été "massacrées" depuis vendredi dans la résurgence d'un conflit en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo (RDC), a indiqué lundi un responsable de cette communauté hema dans un communiqué.Une source officielle de la région ne souhaitant pas être citée a confirmé à l'AFP ce bilan, ajoutant qu'une dizaine de combattants du groupe rival, les Lendu, ont aussi été tués.Le conflit pour les terres entre Hema éleveurs et Lendu agriculteurs en Ituri est l'un des nombreux qui agitent l'est de la RDC, en plus de ceux dans les deux provinces du Nord et du Sud Kivu.Ce conflit avait déclenché en 2003 l'intervention de la force militaire européenne Artémis, après des dizaines de milliers de morts d'après des ONG.Les affrontements du 2 au 4 février ont aussi fait "12 personnes grièvement blessées" et des "centaines de maisons incendiées dans plusieurs villages", selon le communiqué de presse du porte-parole de la communauté hema, Hadji Ibrahim Ruhigwa Bamaraki, qui dénonce "une agression terroriste"."On a enregitré aussi une dizaine de combattants lendu tués", a ajouté à l'AFP une source officielle de la province de l'Ituri."Quatre autres personnes sont mortes ce matin (lundi). Un capitaine de la police, atteint par balle, a succombé à ses blessures", a-t-on ajouté, précisant que les quatre civils appartenaient à la communauté des Hema."Trois policiers sont blessés. Entre 500 et 800 familles sont actuellement déplacées", selon cette même source.La communauté hema a appelé "deux jours de deuil" lundi et mardi, avec arrêt de "toutes les activités" commerciales.(©AFP / 05 février 2018 09h17)