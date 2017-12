RDC: huit morts, une centaine d'arrestations en marge des manifestations

Huit personnes ont trouvé la mort dimanche en République démocratique du Congo, et une centaine ont été arrêtées, en marge des manifestations de catholiques contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila, a-t-on appris de source onusienne.Le bilan provisoire est de "huit morts dont sept à Kinshasa et un à Kananga", dans le centre du pays, a déclaré à l'AFP une source onusienne. "82 arrestations dont des prêtres" ont eu lieu à Kinshasa et "41 sur le reste du pays", a ajouté cette source.(©AFP / 31 décembre 2017 19h07)