Kinshasa - Internet a été rétabli mardi soir en République démocratique du Congo, après avoir été suspendu sur instruction des autorités dans la nuit de samedi à dimanche avant des manifestations interdites et réprimées, a constaté l'AFP.Les messageries sur les réseaux sociaux ont repris en soirée, après les échanges de SMS."Orange (...) pourra procéder à la réouverture des services SMS à 18h00 et internet mobile à partir de 21h30", avait annoncé la filiale congolaise de la société française dans un message à ses abonnés. D'autres opérateurs n'ont rien dit.Les autorités congolaises avaient "instruit" les opérateurs de couper l'accès à internet dans la nuit de samedi à dimanche à la veille de marches contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila, a indiqué à l'AFP un responsable d'une société de télécommunication. La coupure a été effective autour de minuit.Internet avait également été coupé avant les précédentes marches du dimanche 31 décembre.La répression des marches de dimanche a fait six morts à Kinshasa, selon un bilan "provisoire" des Nations unies et de l'église.Lors de précédentes manifestations réprimées en janvier 2015, les autorités avaient coupé internet pendant plusieurs jours, après avoir constaté que les usagers se partageaient en temps réel des images de tués et de blessés, affirmant qu'il s'agissait de victimes de ces troubles.Des habitants de Bukavu ou Goma dans la région du lac Kivu (est) ont utilisé les réseaux du Rwanda voisin pendant les coupures.(©AFP / 23 janvier 2018 22h44)