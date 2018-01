RDC: l'armée "en guerre" contre deux milices (ministre)

Kinshasa - Le ministre congolais de la Défense a indiqué vendredi que l'armée était en "guerre" contre deux milices dans le Nord et le Sud-Kivu (est), sans confirmer ni infirmer des pertes importantes dans ses rangs ces dernières heures.L'armée congolaise affirme se battre à la fois contre les rebelles ougandais musulmans des Allied defense force (ADF) dans le Nord-Kivu et contre le groupe armé congolais Yakutumba plusieurs centaines de kilomètres plus loin dans le Sud-Kivu."Nous avons hiérarchisé les priorités: les ADF installés dans le territoire de Beni et le groupe armé Yakutumba dans le territoire de Fizi", a déclaré dans la capitale Kinshasa le ministre de la Défense, Crispin Atama Thabe, interrogé par l'AFP en marge d'une conférence de presse.Dans le Nord-Kivu à Beni, l'armée a repris ses bombardements dans l'après-midi, selon un correspondant de l'AFP.Plus tôt dans la journée, deux positions de l'armée ont été attaquées par de présumés rebelles ADF près de la frontière ougandaise. Quatre rebelles ont été tués, selon le porte-parole de l'armée dans la région, le capitaine Mak Hazukay.Une source militaire ayant requis l'anonymat a fait état de "cinq morts" parmi les soldats congolais. Une autre fait état "d'un bilan lourd" sans autres précisions.Dans le Sud-Kivu, le convoi du commandant des opérations militaires, le général Philémon Yav, a été pris dans une embuscade tendue par la milice Yakutumba dans la nuit de jeudi à vendredi, selon une source militaire.Un soldat au moins a été tué et trois autres blessés, selon cette source."Nous sommes en guerre. Et lorsqu'on est en guerre, les embuscades sont possibles", a commenté à Kinshasa le ministre de la Défense."Quand on va en guerre c'est normal, et c'est fort regrettable, qu'il y ait mort d'hommes", a-t-il ajouté interrogé sur les pertes dans les rangs de l'armée.Lundi dans le Nord Kivu, trois militaires congolais avaient été tués dans un raid attribué aux ADF sur Beni, selon un témoin cité par l'AFP.Mardi dans le Sud-Kivu, des milices ont pris en otage deux agents de la puissante Agence nationale de renseignements (ANR), a indiqué à l'AFP un officier de l'armée. Un des deux agents a réussi à s'échapper.Les ADF sont soupçonnés de la mort de 14 Casques bleus début décembre dans un assaut contre la base onusienne de Semuliki près de Beni.Fin septembre, les Yakutumba (du nom d'un ex-officier de l'armée congolaise passé à la rébellion), avaient mené une offensive contre la ville d'Uvira dans le Sud-Kivu, entraînant une intervention de la force onusienne.L'Est congolais est déchiré par des conflits armés depuis plus de vingt ans. Des milices locales et étrangères se battent pour le contrôle des zones riches en ressources naturelles.(©AFP / 19 janvier 2018 17h52)