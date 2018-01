RDC: l'internet rétabli après des marches anti-Kabila

L'internet a été rétabli dans la nuit de lundi à mardi en République démocratique du Congo après trois jours d'interruption décidée par le gouvernement à la veille de marches contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila initiées par un collectif catholique.Ce rétablissement est intervenu après minuit selon plusieurs témoignages. Vendredi, le ministre congolais des Poste, Téléphone et Télécommunication Emery Okundji avait instruit les opérateurs de téléphonie mobile de couper l'internet et le système de SMS, "pour des raisons de sécurité d’État" à partir de samedi à 18h00.Dimanche, des marches de catholiques exigeant l'application d'un accord de sortie de crise - signé entre la majorité et l'opposition sous l'égide des évêques catholiques une année plus tôt - ont été réprimées par les forces de sécurité faisant au moins huit morts, selon des sources proches de la mission de l'ONU en RDCLes coupures d'internet sont courantes en RDC lors des manifestations contre le pouvoir. La RDC est minée par une grave crise politique liée au maintien au pouvoir de M. Kabila dont le second mandat a expiré le 20 décembre 2016 et qui reste muet sur son avenir politique.Une série de scrutins - dont la présidentielle censée élire le successeur de M. Kabila - est prévue pour le 23 décembre 2018, mais l'opposition et des mouvements citoyens congolais appellent à une "transition sans Kabila".(©AFP / 02 janvier 2018 10h26)