RDC: le pape demande aux autorités d'éviter "toute forme de violence"

Lima - Le pape François a appelé dimanche les autorités de la République démocratique du Congo à éviter "toute forme de violence", à la fin d'un Angelus prononcé à Lima.Six personnes ont été tuées dimanche à Kinshasa dans la dispersion de marches interdites à l'appel d'un collectif catholique contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila, selon la Mission des Nations unies au Congo (Monusco)."Aujourd'hui, des nouvelles très inquiétantes me parviennent de la République démocratique du Congo. Prions pour le Congo", a déclaré le souverain pontife face à la foule réunie sur la place principale de Lima."Je demande aux autorités, aux responsables et à tous dans ce pays bien-aimé qu'ils mettent en oeuvre tous leurs efforts pour éviter toute forme de violence et chercher des solutions en faveur du bien commun", a-t-il ajouté.Le pape argentin conclut dimanche une tournée d'une semaine en Amérique latine, la sixième de son pontificat, qui a débuté au Chili avant de se poursuivre au Pérou, où il célébrera dans l'après-midi une messe géante dans la capitale.Les violences en RDC ont aussi fait 49 blessés dans tout le pays où 94 personnes ont été arrêtées, selon la porte-parole de la Monusco, Florence Marchal.La dispersion de précédentes marches interdites le 31 décembre avait fait six morts dont cinq à Kinshasa, selon la Monusco et la nonciature apostolique, aucun d'après les autorités.(©AFP / 21 janvier 2018 17h43)